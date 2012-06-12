En eski galaksiyi gördükleri iddiası

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Japon ekip, ''Astrophysical Journal'' dergisinin gelecek sayısında yayımlanacak araştırmada, keşfettikleri galaksinin 12,91 milyar ışık yılı önce oluştuğunu hesapladı.

Japonya Ulusal Astronomik Gözlem Evi'nden astronomlar, Mauna Kea Dağı üzerine yerleştirilen Subaru ve Keck teleskoplarını kullanıyor.

Kozmoloji ve galaksi oluşumu alanında önemli bir uzman olarak bilinen California Teknoloji Enstitüsü'nden Richard Ellis, Japon ekibin herkesin kabul edeceği teknikler kullanarak yaptığı çalışmanın diğer en eski galaksi keşfi iddialarına oranla son derece ikna edici olduğunu söyledi.

2010 yılında NASA'nın Hubble teleskopunu kullanan Fransız ekip, 13,1 milyar ışık yılı önce oluşmuş bir galaksi keşfettiklerini öne sürmüştü. 2011'de California'dan bir ekip de 13,2 milyar ışık yılı önce ortaya çıkmış bir galaksiyi gözlemlediklerini iddia etmişti.

Fransız ve Amerikan ekiplerin bulguları, Nature dergisinde yayımlanmıştı.