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'En büyük servetimiz çocuklarımız'

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan Alaattin ile Havva Dursun çifti, bedensel ve zihinsel engelli 3 çocuklarına yıllardır büyük şefkat ve özenle bakıyor.

'En büyük servetimiz çocuklarımız'

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan Alaattin ile Havva Dursun çifti, bedensel ve zihinsel engelli 3 çocuklarına yıllardır büyük şefkat ve özenle bakıyor.

03 Kasım 2017 Cuma 13:11
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'En büyük servetimiz çocuklarımız'

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan Alaattin ile Havva Dursun çifti, bedensel ve zihinsel engelli 3 çocuklarının bakımını yıllardır büyük özen ve şefkatle yapıyor.

Alaattin ve Havva Dursun çiftinin 26 yaşındaki kızları Cansu Sultan ile 23 yaşındaki ikiz çocukları Ahmet Mücahit ve Hasan Hüseyin, küçük yaşlarda rahatsızlandı.

Gittikleri hastanede ileri seviye epilepsi teşhisi konulan çocukların üçü de zamanla bedensel ve zihinsel engelli hale geldi. Yaşamlarını yatağa bağımlı sürdüren çocukların genetik kromozom bozukluğu nedeniyle engelli kaldıkları belirlendi.

Baba Alaattin Dursun, AA muhabirine, çocuklarına eşiyle baktıklarını, yanlarından bir an olsun ayrılmadıklarını söyledi.

Geçimlerini çocukları için aldıkları evde bakım maaşıyla sağladıklarını belirten Dursun, bakıma muhtaç çocukları için çaba sarf ettiklerini anlattı.

Kızının bakımını eşinin, erkek çocuklarınınkini ise kendisinin yaptığını dile getiren Dursun, "Hiç ayağa kalkamıyorlar, sürekli yatar vaziyetteler ama onlar bizim çocuklarımız. Evlat olunca her şeye katlanıyorsun. Bebek gibi severek onlara bakıyoruz. Onlar bizim bir parçamız. Yaşam tarzımızı, her şeyimizi onlara göre ayarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anne Havva Dursun da  şunları kaydetti:

"Çocuklarım için her şeyi severek yapıyorum. Severek yapınca her şey kolay oluyor. Çocuklarımı hiçbir yere bırakıp gitmiyorum. Allah bana bir kız evlat, bir de ikiz erkek çocuk verdi. Zaman içinde bu hale geldiler ama yine de en büyük servetimiz, en büyük zenginliğimiz çocuklarımız. Onlar için yaşıyoruz. Çocuklarımı mutlu etmek kendi sağlığımdan daha önemli. Onlar yaşam kaynağım. Yavrularım yaşamımın bir parçası. Çocuklarıma hiçbir zaman 'of' demeden, sızlanmadan, büyük memnuniyetle bakıyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
SamsunZihinsel Engelli
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