Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Empati hissi güçlü olanlar hafif müzikten hoşlanıyor

İngiltere'de yürütülen bir araştırma, empati yeteneği güçlü olanların hafif müzikten hoşlandığını ortaya koydu

Empati hissi güçlü olanlar hafif müzikten hoşlanıyor

İngiltere'de yürütülen bir araştırma, empati yeteneği güçlü olanların hafif müzikten hoşlandığını ortaya koydu

23 Temmuz 2015 Perşembe 12:41
448 Okunma
Empati hissi güçlü olanlar hafif müzikten hoşlanıyor

ANKARA - Cambridge Üniversitesi'nde yapılan araştırma, empatik düşünme biçimine sahip kişilerin daha sakin ve yumuşak müzikleri dinlemekten hoşlandığını, sistematik düşünme biçimine sahip kişilerin ise heavy metal ya da punk gibi daha kompleks müzik türlerinden hoşlandığını ortaya koydu.

Araştırmada, 4 bin katılımcı önce düşünme biçimleriyle ilgili teste tabii tutuldu. Testte, bir şeyin tasarımı, araba motoru, tamir gereçleri ve diğer insanların neler hissettikleriyle ilgili sorular yer aldı.

Katılımcılara daha sonra 26 farklı türden 50 müzik parçası dinlettirildi ve bu parçaların değerlendirilmesi istendi.

Test sonuçları, empati hissi yüksek kişilerin daha çok R&B, hafif rock ya da folk müziği dinlemekten hoşlandıklarını, sistematik düşünme biçimine sahip olanların ise daha çok heavy metal ve jazz'ı tercih ettiklerini ortaya koydu.

Cambridge Üniversitesi doktora öğrencisi David Greenberg, bulguların, müzik endüstrisi tarafından değerlendirilebileceğini belirtti. Greenberg, bazı müzik akış sistemlerinin kişinin düşünme biçimine göre kişiye özel müzik önerilerinde bulunabileceğini söyledi.

Araştırmanın sonuçları, "Plos One" dergisinde yayımlandı.

AA

Son Güncelleme: 23.07.2015 12:24
Anahtar Kelimeler:
önce VatanEmpati
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ