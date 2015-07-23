Empati hissi güçlü olanlar hafif müzikten hoşlanıyor

ANKARA - Cambridge Üniversitesi'nde yapılan araştırma, empatik düşünme biçimine sahip kişilerin daha sakin ve yumuşak müzikleri dinlemekten hoşlandığını, sistematik düşünme biçimine sahip kişilerin ise heavy metal ya da punk gibi daha kompleks müzik türlerinden hoşlandığını ortaya koydu.



Araştırmada, 4 bin katılımcı önce düşünme biçimleriyle ilgili teste tabii tutuldu. Testte, bir şeyin tasarımı, araba motoru, tamir gereçleri ve diğer insanların neler hissettikleriyle ilgili sorular yer aldı.



Katılımcılara daha sonra 26 farklı türden 50 müzik parçası dinlettirildi ve bu parçaların değerlendirilmesi istendi.



Test sonuçları, empati hissi yüksek kişilerin daha çok R&B, hafif rock ya da folk müziği dinlemekten hoşlandıklarını, sistematik düşünme biçimine sahip olanların ise daha çok heavy metal ve jazz'ı tercih ettiklerini ortaya koydu.



Cambridge Üniversitesi doktora öğrencisi David Greenberg, bulguların, müzik endüstrisi tarafından değerlendirilebileceğini belirtti. Greenberg, bazı müzik akış sistemlerinin kişinin düşünme biçimine göre kişiye özel müzik önerilerinde bulunabileceğini söyledi.



Araştırmanın sonuçları, "Plos One" dergisinde yayımlandı.

