Emniyetten ailelere terör kampı uyarısı

ANKARA



Emniyet Genel Müdürlüğü, yasa dışı örgütlerin taraftar toplamak için "yaz kampı", "öğrenci kampı" adı altında düzenlediği etkinlikler konusunda aileleri uyarıyor.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 ilde toplanan istihbarat sonucu, gezi sürecinde şiddet eylemleri yapan ve aralarında DHKP-C, MLKP, TKP, TKİP ile bazı legal yapıların da bulunduğu örgütlerin yeni planını ortaya koydu.



Terör örgütlerinin taraftar toplamak için gençlere yönelik "yaz kampı" "öğrenci kampı" adı altında kamplar düzenlediğini tespit eden güvenlik güçleri, çocukların bu kamplara gönderilmemesi konusunda aileleri uyardı.



Terör örgütlerinin farklı illerde 41 kamp düzenlemeyi planladığını tespit eden terör polisi, ailelerle görüşerek çocuklarını bu kamplara göndermemelerini istedi.



350 aile çocuklarını kampa göndermekten vazgeçti



Özellikle DHKP-C, MLKP ve TKİP gibi terör örgütlerinin legal uzantılarını kullanarak örgüte gençleri kazandırmayı amaçladıklarını tespit eden terör polisi, görüştüğü aileleri, örgütlerin kamp adı altında düzenlediği etkinliklere karşı uyardı.



Polisin yaptığı uyarıları dikkate alan 350 aile, çocuklarını söz konusu kamplara göndermekten vazgeçti.



Polisin uyarılarının ardından örgütlerin düzenlemeyi planladığı 41 kamptan 14'ü iptal edildi. Terör örgütleri, katılımın azalmasına karşın 20 kampı gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri, 2 kampın halen devam ettiğini, 5 kampın ise gelecek günlerde düzenlenmesinin planlandığını belirtti.



Emniyet Genel Müdürlüğü, ayrıca, tüm illerde ilgili birimlere bu kamplarla ilgili uyarı yazısı gönderdi.



Gençler tuzağa düşürülüyor



Terör örgütlerinin gerçekleştirdiği 20 kampın İzmir, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Niğde, Eskişehir, Bursa, Bartın, Artvin, Mersin ve Hatay'da düzenlendiği, Ordu, Samsun, Trabzon, Bartın, İzmir, Bolu ve Adana kamplarının ise iptal edildiği öğrenildi.



Emniyet raporlarına göre, bu kamplara çoğunlukla üniversiteyi yeni kazanmış gençler katılıyor. Yasa dışı örgütler, kamplarda yaptıkları propagandayla gençleri tuzağa düşürerek örgüte kazandırıyor.



Bu kamplarda, örgüte yeni katılan gençlere de örgütsel eğitim verilerek gençlerin örgüte bağlılığı arttırılıyor.Yaz kampı görüntüsü altındaki bu kamplarda; örgütsel eğitimin yanı sıra "eylemlerin şiddete nasıl dönüştürülebileceği" gibi konularda eğitim veriliyor.





AA