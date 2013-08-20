Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Emniyetten ailelere terör kampı uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, yasa dışı örgütlerin taraftar toplamak için "yaz kampı", "öğrenci kampı" adı altında düzenlediği etkinlikler konusunda aileleri uyarıyor.

Emniyetten ailelere terör kampı uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, yasa dışı örgütlerin taraftar toplamak için "yaz kampı", "öğrenci kampı" adı altında düzenlediği etkinlikler konusunda aileleri uyarıyor.

20 Ağustos 2013 Salı 12:06
2000 Okunma
Emniyetten ailelere terör kampı uyarısı
ANKARA

 Emniyet Genel Müdürlüğü, yasa dışı örgütlerin taraftar toplamak için "yaz kampı", "öğrenci kampı" adı altında düzenlediği etkinlikler konusunda aileleri uyarıyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 ilde toplanan istihbarat sonucu, gezi sürecinde şiddet eylemleri yapan ve aralarında DHKP-C, MLKP, TKP, TKİP ile bazı legal yapıların da bulunduğu örgütlerin yeni planını ortaya koydu.

Terör örgütlerinin taraftar toplamak için gençlere yönelik "yaz kampı" "öğrenci kampı" adı altında kamplar düzenlediğini tespit eden güvenlik güçleri, çocukların bu kamplara gönderilmemesi konusunda aileleri uyardı.

Terör örgütlerinin farklı illerde 41 kamp düzenlemeyi planladığını tespit eden terör polisi, ailelerle görüşerek çocuklarını bu kamplara göndermemelerini istedi.

350 aile çocuklarını kampa göndermekten vazgeçti

Özellikle DHKP-C, MLKP ve TKİP gibi terör örgütlerinin legal uzantılarını kullanarak örgüte gençleri kazandırmayı amaçladıklarını tespit eden terör polisi, görüştüğü aileleri, örgütlerin kamp adı altında düzenlediği etkinliklere karşı uyardı.

Polisin yaptığı uyarıları dikkate alan 350 aile, çocuklarını söz konusu kamplara göndermekten vazgeçti.

Polisin uyarılarının ardından örgütlerin düzenlemeyi planladığı 41 kamptan 14'ü iptal edildi. Terör örgütleri, katılımın azalmasına karşın 20 kampı gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri, 2 kampın halen devam ettiğini, 5 kampın ise gelecek günlerde düzenlenmesinin planlandığını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, ayrıca, tüm illerde ilgili birimlere bu kamplarla ilgili uyarı yazısı gönderdi.

Gençler tuzağa düşürülüyor

Terör örgütlerinin gerçekleştirdiği 20 kampın İzmir, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Niğde, Eskişehir, Bursa, Bartın, Artvin, Mersin ve Hatay'da düzenlendiği, Ordu, Samsun, Trabzon, Bartın, İzmir, Bolu ve Adana kamplarının ise iptal edildiği öğrenildi.

Emniyet raporlarına göre, bu kamplara çoğunlukla üniversiteyi yeni kazanmış gençler katılıyor. Yasa dışı örgütler, kamplarda yaptıkları propagandayla gençleri tuzağa düşürerek örgüte kazandırıyor.

Bu kamplarda, örgüte yeni katılan gençlere de örgütsel eğitim verilerek gençlerin örgüte bağlılığı arttırılıyor.Yaz kampı görüntüsü altındaki bu kamplarda; örgütsel eğitimin yanı sıra "eylemlerin şiddete nasıl dönüştürülebileceği" gibi konularda eğitim veriliyor.

AA

Son Güncelleme: 20.08.2013 12:07
Anahtar Kelimeler:
Emniyetten Ailelere Uyarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ