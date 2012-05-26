Emniyet Müdürlüğüne bombalı saldırı

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü önündeki patlamayla ilişkin, ''Bir polis memurumuz maalesef şehit oldu. Önce doktorların hayatiyetini kaybettiğine karar verdiği ama sonradan hayatiyet belirtisi, refleksleri verip tekrar hayata döndürülmeye çalışılan arkadaşımızın ise durumu ağır. Onun dışında durumu ağır 7 kişi var, 10 da hafif yaralımız var'' dedi.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, İzmir'deki MOBESE sisteminin açılışının ardından gazetecilerin, Kayseri Pınarbaşı'da emniyet müdürlüğü önünde meydana patlamayla ilişkin son duruma ilişkin sorularını yanıtladı.

Sabah 09.45 sıralarında Pınarbaşı ilçesinde ''canlı bomba'' eyleminin gerçekleştirildiğini belirten Bakan Şahin, şunları kaydetti:

''Olay Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden başlamıştır. Oradaki jandarmamızın bir trafik uygulamasından sabah erken saatlerinde kaçan araç tarafından bu canlı bomba eylemi gerçekleştirilmiştir. Aracın içerisinde görüldüğü kadarıyla iki canlı bomba militanı var. Onlar tabi ki parçalanmış vaziyette, araç parçalanmış durumda. Aracın plakası 06 ile başlıyor. Passat marka bir araç. Hedefinin Pınarbaşı Polis Merkezi olmadığını değerlendiriyoruz. Ama nihai hedef neresi olabilirdi, onun üzerinde arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Bomba miktarı etkisi oldukça yüksek. Terör konusunda hep beraber dikkatli olma gereğini bir kez daha bu olayda görmüş oluyoruz. Jandarmamız, polisimiz çok dikkatli davrandı. Göksun, Pınarbaşı, Sarız güzergahında bu araç takip edildi. Polisin yakın takibi ve son anda uyguladığı ateş sonucunda bu şekilde atlatılmış bir olaydır.''

Şehit ve yaralıların kimlikleri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada saldırının ardından Yağmur Işık, Emine Işık, Mehmet Yaşar Kuyumcu ve İsmail Sakın'ın hastaneye yaralı olarak geldiği, polis memuru Ahmet Geben'in ise hastaneye getirilirken yolda yaşamını yitirdiği belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Öksüzkaya da saldırıda yaralanan Zeynep Erkek, Turgut Koç, Hasan Karakaya, Gökben Salman, Bülent Keskin, Osman Kocamanoğlu, Levent Babacan, Hacı Uçar, Muharrem Gürbüz, İsmet Kaya, Mustafa Moğolkoç, Ramazan Kaya, Besim Kardaş ve Ebru Selvi'nin Kayseri'deki çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Öksüzkaya, emniyette sivil personel olarak görev yapan İsmail Sakın'ın ise ağır yaralı olduğu, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu söyledi.



Şehit polisin ağabeyi de askerde şehit düşmüş

Bombalı saldırıda şehit olan Polis Memuru Ahmet Geben'in (38) Göksun ilçesindeki baba evinde yas var. Geben'in ağabeyi Mehmet Geben'in de 1981 yılında Lüleburgaz'da vatani görevini yaparken tatbikat esnasında şehit olduğu bildirildi.

Kaçarken uzman çavuşa çarptılar

Bu arada, Göksun-Kayseri karayolu 18. kilometresindeki jandarma karakolu önünde trafik uygulaması yapan ekiplerden kaçan 06 E 1819 plakalı otomobildeki saldırganların, Uzman Çavuş A.Ç'ye çarparak yaralanmasına neden oldukları öğrenildi.

Erdoğan: Terör fiillerine devam ediyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, patalamalarla ilgili şunları kaydetti:

''Tabii terör, her zamanki gibi fiillerine devam ediyor. Farklı yakalaşımlar sergileyenlerin önce buna cevap vermesi lazım. Başta bölücü terör örgütünün kendisi ve siyasi uzantısı durumunda olan siyasi partinin, bu tavırlar karşısındaki durumu çok çok önemli. Onun için tabii bizler çok daha kararlı bir şekilde bundan sonraki süreçte bu mücadelemizi bölücü terör örgütüyle aynı şekilde devam ettireceğiz. Ben şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ağır yaralı kardeşimize de Allah'tan şifalar diliyorum. Diğer yaralılara şifalar diliyorum."

Cumhurbaşkanı Gül, Kayseri Valisi Bilici'den bilgi aldı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, ilçe emniyet müdürlüğüne düzenlenen saldırıyla ilgili Vali Mevlüt Bilici'yi telefonla arayarak bilgi aldığı bildirildi.

Çiçek: Türkiye elinden gelen çabayı gösteriyor

TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili Cemil Çiçek, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde ''İhtişam ve Tevazu, Padişahın Ressam Kulları'' sergisinin açılışında Kayseri'deki patlamaya ilişkin olarak, ''Terör maalesef yalnızca birkaç kişinin bir araya gelerek ortaya koyduğu bir eylem de değildir. Uluslararası boyutu olan, uluslararası destekçileri olan ve dış politikanın enstrümanı olarak kullanılan bir yöntemdir. Türkiye, tüm imkanlarıyla terörün üstesinden gelmek, terörün verdiği zararı asgariye indirmek için hükümet, devletin tüm kurumları, elden gelen çabayı gösteriyor ve göstermeye devam edecek'' dedi.

Kılıçdaroğlu: Saldırılarla hiçbir sonuç alınamaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörün bir insanlık suçu olduğunu belirterek, terörle, terörist saldırılarla hiçbir sonuç alınamayacağını bildirdi.