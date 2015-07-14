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Emniyet bayramda güvenliği artıracak

Emniyet Genel Müdürlüğünce Ramazan Bayramının huzur ve güven ortamında geçmesi için çeşitli önlemler alındı

Emniyet bayramda güvenliği artıracak

Emniyet Genel Müdürlüğünce Ramazan Bayramının huzur ve güven ortamında geçmesi için çeşitli önlemler alındı

14 Temmuz 2015 Salı 11:38
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Emniyet bayramda güvenliği artıracak

ANKARA - Ramazan Bayramı süresince ülke geneli polis sorumluluk bölgesinde genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla Emniyet Genel Müdürü Mehmet Celalettin Lekesiz'in imzası ile 81 il emniyet müdürlüğüne bayramda alınacak önemlerle ilgili yazı gönderildi.

Emir yazısına göre, alışveriş merkezleri, pazar yerleri ve çarşılar gibi bayram öncesi halkımızın yoğun olarak bulunacağı bölgelerde, kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla yaya ve motorize ekip sayısı artırılacak.

Yolcu kapasitesinin artacağı göz önünde bulundurularak otobüs terminali, gar, hava ve deniz limanlarında denetimlere ağırlık verilecek ve toplu taşıma araçları ile duraklardaki kontroller artırılacak.

Aranan kişilerin yakalanması ve vatandaşların huzurunu bozacak davranışların men edilmesi için umuma açık istirahat ve eğlence yerlerindeki denetimler sıklaştırılacak.

Vatandaşların bayram nedeniyle ziyaret ve tatil amacıyla ikametlerinden uzun süre ayrı kalacakları ve birçok iş yerinin de kapalı olacağı düşünülerek evden ve iş yerinden hırsızlık olaylarının önlenmesi için ek tedbirler alınacak.

Çocuk kayıpları ile ilgili müracaatlarda gerekli işlemler ivedilikle yerine getirilecek.

Ayrıca polis sorumluluk bölgelerinde bulunan şehit aileleri ve gazilerin de ziyaret edilmesi istendi.

AA

Son Güncelleme: 14.07.2015 10:55
Anahtar Kelimeler:
önce VatanBayram
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