Emekli uzman jandarmalardan açlık grevi

Emekli Uzman Jandarmalar Derneği üyesi bir grup, özlük haklarının iyileştirilmesine dikkati çekmek için açlık grevine başladı.

Dernek genel merkezinde gazetecilere açıklama yapan Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) Genel Başkanı Adnan Oğuz, Genelkurmay Başkanlığı ile yaptıkları görüşmede tüm personeli kapsayacak şekilde çalışma yapıldığı bilgisi aldıklarını ancak 8 Mayıs 2012 tarihinde Meclis'e gönderilen tasarıda uzman jandarmaların yer almadığını, bunun, hayal kırıklığına yol açtığını belirtti.

Oğuz, en az lise olmak üzere çoğunlukla üniversite ve yüksekokul mezunu olan uzman jandarmaların ''ortaokul tahsili' üzerinden emekli edildiğini, emekli maaşlarının da buna göre düzenlendiğini ifade ederek, ''Böyle bir uygulama dünyada sadece Türkiye'de var. Biz TSK'nın personeli değil miyiz? Tayin ve görevlendirmelerimizde subay ve astsubaylarla aynı uygulama yapılıyor. Buna rağmen mali ve özlük hakları açısından subay ve astsubayların oldukça gerisindeyiz'' diye konuştu.

Uzman jandarmaların yıllardır terörle mücadelede yer aldığını, kendisinin de güneydoğu gazisi olduğunu anlatan Oğuz, şunları söyledi:

''Orduevleri, derece kademelerimiz ve intibaklarımız, uzman jandarma okulunda geçen sürelerin fiili hizmetten sayılması, TSK tazminatlarımızın düzeltilmesi, muharip sınıf tazminatının bizlere de verilmesi ve lojmanlardan sayılarımıza oranla faydalanmak istiyoruz. Çok şey istemedik, imkansızları istemedik, verilecek olan haklarımızdan dolayı subay ve astsubay olmayacağımız gibi hiyerarşide ortadan kalkmayacak, kimsenin cebinden bir şey çıkmayacak. Aksine personelin görevine aşk ve sadakatle sarılacağı aşikardır. Görevlerinin zorluğu ve riski göz önüne alındığında uzman jandarmalar moral ve motivasyon yönünden çökmüş durumdadır.''

Oğuz, Başbakan'a seslerini duyurana ve özlük haklarına ilişkin sorunların Meclis gündemine geleceği güne kadar dernek genel merkezinde aralarında gazilerin de bulunduğu 7 uzman jandarma emeklisiyle açlık grevine devam edeceklerini kaydetti.