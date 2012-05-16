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Emekli Orgeneral Saygun, hastaneye yatırıldı

''Balyoz Planı'' davası kapsamında tutuklu yargılanan Ergin Saygun, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Emekli Orgeneral Saygun, hastaneye yatırıldı

''Balyoz Planı'' davası kapsamında tutuklu yargılanan Ergin Saygun, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

16 Mayıs 2012 Çarşamba 08:49
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Emekli Orgeneral Saygun, hastaneye yatırıldı

     ''Balyoz Planı'' davası kapsamında tutuklu yargılanan emekli Orgeneral Ergin Saygun, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 


     AA muhabirinin görüştüğü Saygun'un avukatı Sedat Küçükyılmaz, müvekkilinin kalbiyle ilgili çeşitli rahatsızlıklarının yanı sıra böbrek yetmezliği, diyabet, yüksek tansiyon gibi başka rahatsızlıkları da bulunduğunu kaydetti.
     Bu rahatsızlıkların koordineli bir şekilde tedavisinin gerektiğini, bu nedenle Saygun'un tedavisinin daha önce hastanede devam ettiğini ifade eden Küçükyılmaz, yargılamayı sürdüren mahkemenin, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği rapor doğrultusunda, poliklinik şartlarının cezaevinde de oluşturulabileceğini belirterek, Saygun'un cezaevinde tutulmasına karar verdiğini aktardı. 
     Ergin Saygun'un bir süredir rahatsızlıkları nedeniyle günlük olarak Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Silivri Devlet Hastanesi'ne gidip geldiğini belirten avukat Küçükyılmaz, hastanenin bugün heyet raporuyla Saygun'un tedavisinin tam teşekküllü bir hastanede sürdürülmesinin uygun olduğunu bildirdiğini kaydetti. 
     Avukat Küçükyılmaz, rapor doğrultusunda Saygun'un bugün Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırıldığını ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2012 00:51
Anahtar Kelimeler:
Saygun
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