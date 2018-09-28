Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100027
ALTIN
228.976
DOLAR
6.0101
STERLİN
7.7847
EURO
6.9608
Palamut bolluğu sevindiriyor
Palamut bolluğu sevindiriyor
"Halk plajları ihalesi yapacağız"
"Halk plajları ihalesi yapacağız"
Sumatra kaplanı ölü bulundu
Sumatra kaplanı ölü bulundu
'KOBİ Bilgi Sistemi' devrede
'KOBİ Bilgi Sistemi' devrede
Göbeklitepe daha fazla dikkati çekecek
Göbeklitepe daha fazla dikkati çekecek
Flaş Haber
Sedanur'un cenazesi bulundu
Kapat

Emekli öğretmenden üniversite kütüphanesine kitap bağışı

Çankırı'da yaşayan emekli öğretmen Aysel İğde, binin üzerindeki kitabını Çankırı Karatekin Üniversitesi kütüphanesine bağışladı.

Emekli öğretmenden üniversite kütüphanesine kitap bağışı

Çankırı'da yaşayan emekli öğretmen Aysel İğde, binin üzerindeki kitabını Çankırı Karatekin Üniversitesi kütüphanesine bağışladı.

28 Eylül 2018 Cuma 15:08
0 Okunma
Emekli öğretmenden üniversite kütüphanesine kitap bağışı

Çankırı'da yaşayan emekli coğrafya öğretmeni Aysel İğde, uzun yıllar biriktirdiği kitapları kendisinden sonraki nesillere fayda sağlaması için Çankırı Karatekin Üniversitesi kütüphanesine bağışlama kararı aldı.

İğde, gazetecilere yaptığı açıklamada, kitapları bağışladığı için çok mutlu olduğunu belirterek bazı rahatsızlıkları ortaya çıkınca kitaplarına ne olacağını düşündüğünü söyledi.

Kitaplarını kütüphaneye bağışlamasında yaşadığı bir olayın büyük etkisi bulunduğunu anlatan İğde, şunları kaydetti:

"Ev değiştiren bir kişinin kitaplarını kalorifer dairesine attığını gördüm. Yüreğim sızladı. Ondan sonra kitaplarımın değerlenmesi, kıymetinin bilinmesine karar verdim. Bu şekilde de değerlendirilmiş olması çok hoşuma gitti. İnşallah hepsini derli toplu olarak üniversitemizde göreceğiz. Gerçekten çok mutluyum. Hem mutlu oldum hem içimde bir yokluk, kaybediş oldu. Özel bir çalışmam veya okuyacağım uzun süreli bir şey olduğunda gelip buranın kütüphanesinde okumayı, dinlenmeyi istiyorum."

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı da Aysel İğde'ye teşekkür etti.

İğde'nin hayatı boyunca biriktirdiği kitaplarını kütüphanelerine getirdiğini aktaran Ayrancı, "Binin üzerinde kitap, atlas, haritasını bize teslim etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Büyük sevap işlemiştir çünkü burada binlerce öğrenci bu haritalara bakacak, bu atlasları elden geçirecek, bu nadide kitaplara el değecek, okuyacak. Onun bu yardımı nesiller boyunca devam edecek ve ilerleyecek." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
çankırıEmekli öğretmenÇankırı Karatekin Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Mutlu anne-babanın çocukları daha çok mutlu oluyor'
'Mutlu anne-babanın çocukları daha çok mutlu oluyor'
Er meydanlarının coşkulu sesi cazgırlar
Er meydanlarının coşkulu sesi cazgırlar
ANADOLU TÜRKLERİNDEN KIRGIZ TÜRKLERİNE ARMAĞAN: İMAM SERAHSİ CAMİİ
ANADOLU TÜRKLERİNDEN KIRGIZ TÜRKLERİNE ARMAĞAN: İMAM SERAHSİ CAMİİ
Yön bulduran gelenek: Obo
Yön bulduran gelenek: Obo
Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanıyor
Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanıyor
Boğulma tehlikesinden şampiyonluğa
Boğulma tehlikesinden şampiyonluğa
Doktorlar boks yaparak stres atıyor
Doktorlar boks yaparak stres atıyor
Göçerlerin dönüş yolculuğu
Göçerlerin dönüş yolculuğu
14 Adımda Kombi Bakım Kılavuzu
14 Adımda Kombi Bakım Kılavuzu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ