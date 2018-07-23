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Emekli öğretmenden 'huzur' veren davranış

Samsun'da yaşayan emekli öğretmen Hüseyin Usta, 9 yıldır her salı huzurevi sakinlerini ziyaret ederek çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Emekli öğretmenden 'huzur' veren davranış

Samsun'da yaşayan emekli öğretmen Hüseyin Usta, 9 yıldır her salı huzurevi sakinlerini ziyaret ederek çeşitli etkinlikler düzenliyor.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:26
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Emekli öğretmenden 'huzur' veren davranış

Samsun'da yaşayan emekli öğretmen Hüseyin Usta, 9 yıldır her salı günü, huzurevi sakinlerini ziyaret ederek onlar için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Usta, kendisine destek veren gönüllülerle, Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde "Huzur İstasyonu" adını verdiği programlar düzenliyor. Programlarda şiirler okunuyor, şarkılar söyleniyor, kitaplar okunuyor, sanatsal etkinlikler yapılıyor.

Emekli öğretmen Usta, yıllardır aksatmadan sürdürdüğü etkinlikle huzurevi sakinlerine renkli anlar yaşatıyor.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşlılar ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Huzurevinde, 2009 yılından beri düzenli olarak salı günleri öğleden sonra gönüllü arkadaşlarımla çeşitli etkinlikler yapıyoruz." diyen Usta, sayılarının zaman zaman eksildiğini, zaman zaman arttığını, amaçlarının huzurevi sakinleriyle beraber birkaç saati paylaşıp huzuru birlikte yaşamak olduğunu dile getirdi.

"Beraber burada onlarla vakit geçirmek bize huzur veriyor"

Öncelikle kitap okuma ile başlayan etkinliğe zamanla şiir ve şarkıların da eklendiğini anlatan Usta, şöyle devam etti:

"Programın adı Huzur İstasyonu. Her salı önce, bir önceki haftada çektiğimiz fotoğraflar ile perdede kendilerini görüyorlar, hoşlarına gidiyor. Hem de bir önceki haftanın yoklaması gibi oluyor. Daha sonra 'tarihte bugün' ile geçmiş yıllarda neler olduğuna bakıyoruz. Onları eğlendirecek anılardan bahsediyoruz. Şiir okuyan arkadaşlarımız var, saz çalıp türkü söyleyen arkadaşlarımız var. Beraber burada onlarla vakit geçirmek bize huzur veriyor."

Her bireyin çevresindekilere zaman ayırması gerektiğini vurgulayan Usta, "İnsan kendi dışındakiler için haftada birkaç saat mutlaka ayırabilir. Eğer kendimizden başkası için zaman ayırmıyorsak yarın birileri bize zaman ayırmadığında küsmeyelim. Hayat birileri ile paylaşınca daha güzel." diye konuştu.

Huzurevi sakinlerinden 2 çocuk babası, 5 torun sahibi 87 yaşındaki Hüseyin Kılıç da her salı günü hoş vakit geçirdiklerini ifade etti.

İki çocuk annesi 70 yaşındaki Aysel Sezen de eşinin vefatı sonrası huzurevine yerleştiğini, yaklaşık 4 yıldır burada yaşadığını, huzurevinde ortamlarının güzel olduğunu anlattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Samsun Büyükşehir Belediyesi HuzureviHuzur İstasyonu
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