Emekli öğretmen çiftin ihracat başarısı

KASTAMONU - İnebolu ilçesinde kurdukları atölyede el dokuma tezgahı üreten emekli öğretmen çift, ürettikleri makineleri 3 ülkeye ihraç ediyor.



Kastamonu'un Tosya ilçesinde 2004'te öğretmenlikten emekli olduktan sonra İnebolu'ya yerleşen Rasim ve Kadriye Eseroğlu, el dokuma makinesi üretilen atölye kurdu.

Emekli elektrik öğretmeni Rasim Eseroğlu ile emekli dikiş nakış öğretmeni eşi Kadriye Eseroğlu, atölyede çocuklarını çalıştırmaya başladı.

İki oğlunu el dokuması üzerine yetiştiren çift, daha sonra el dokuma makinesi üretmeye başladı.

Ürettikleri ilk makineleri İstanbul'da kadınları istihdam eden bir belediyenin atölyesine satan çift, şimdi uluslararası piyasaya açıldı.

Talepleri karşılamak için atölyelerini büyüttüklerini belirten Eseroğlu, Türkiye'deki çeşitli kurumların yanı sıra Azerbaycan, Sırbistan ve KKTC'ye el dokuma makinesi sattıklarını kaydetti.