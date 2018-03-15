Emekli öğretmen 66'sında KOSGEB desteğiyle iş yeri açtı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki emekli öğretmen Meral Özata, emekliliğinin ardından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı hibe ile geçen yıl açtığı iş yeri sayesinde hayaline kavuştu.

Özata, pasta ve börekleri çevresindekilerce beğenilince yaptığı yöresel yiyecekleri yatırıma dönüştürmek ve hayalini gerçekleştirmek için iş yeri açmaya karar verdi.

Girişimcilik kursuna katılarak belge alan Özata, geçen yıl KOSGEB'den aldığı 30 bin lira hibe desteğiyle yöresel ürünler ve unlu mamuller üreten bir iş yeri açtı.

İstihdam ettiği üç kadınla ürettiği ürünleri Amasya'nın yanı sıra başka illere de gönderen Özata, taleplere yetişmekte güçlük çekiyor.

Özata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlik mesleğini sürdürdüğü yıllarda bile bir işletme açmanın hayalini kurduğunu söyledi.

İnsanın hayalini gerçekleştirmesine ne yaşının ne de yaşadığı sıkıntıların engel olacağını dile getiren Özata, "Yaptıklarınızın beğenilmesi ve bunun size söylenmesi, insanın ruhunu okşuyor, hoşuna gidiyor. Yaptığım çörekler, börekler çok beğeniliyor. Öğretmenlik yaptığım yıllarda da evde bir şeyler hazırlayıp okula götürüyordum. Yaptıklarımın beğenilmesi hoşuma gidiyordu." dedi.

"Gençlere iş vermek istiyordum ama henüz genç bir personel bulamadım"

Müşterilerin gıda üretimi yapan işletmeler arasında kadın işletmecileri daha çok tercih ettiğini vurgulayan Özata, şöyle devam etti:

"İş yerini açarken bana 'Meral abla ne yapacaksın, başına bela mı alıyorsun? Bundan sonra parayı ne yapacaksın?' şeklinde sözler söylendi. Ben bu işe para için değil, hamur işini sevdiğim ve yaparken zevk aldığım için başladım ancak hayalimi tam gerçekleştiremedim. Gençlere iş vermek, yanımda çalıştırmak istiyordum. Onların ekmekleri kazanmalarını istiyordum ancak henüz genç bir personel bulamadım, buna çok üzülüyorum."

Özata, hayaline kavuşmasına KOSGEB'in büyük katkısı olduğunu belirterek, "Hayali olan herkes hayalinin peşinden koşsun. Mutlaka gerçekleştirecektir, devletimiz katkı sağlıyor. Allah da yardım ettikten sonra başarıyorsun. Ben başardım, şimdi insanlarımız beni takdir ediyor. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Çok yoğun çalışıyorum ancak yorulmuyorum, sıkılmıyorum, insanlara hizmet etmek onların takdirini kazanmak, beni mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

KOSGEB Amasya Müdürü Bayram Ali Kukuş da KOSGEB'in kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yaptığını dile getirerek, "Özellikle kadınlarımıza toplumdaki etkinliklerinin artması adına pozitif ayrımcılık sağlıyoruz. Kadınlarımızı belgelendirme ve KOBİ gelişim desteğinden yararlandırıyoruz. Bayanlarımızın özellikle girişimcilik desteğine başvurmasını, sadece ailevi alanda değil, toplumsal alanda da etkinliklerinin artmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.