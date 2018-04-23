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Emekli işçinin 'uluslararası süs tavuğu' tutkusu

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Şerafettin Tezcan, dünyanın farklı ülkelerine ait nadir bulunan süs tavuklarını, bağında kurduğu kümeste yetiştiriyor.

Emekli işçinin 'uluslararası süs tavuğu' tutkusu

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Şerafettin Tezcan, dünyanın farklı ülkelerine ait nadir bulunan süs tavuklarını, bağında kurduğu kümeste yetiştiriyor.

23 Nisan 2018 Pazartesi 12:32
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Emekli işçinin 'uluslararası süs tavuğu' tutkusu

KAYSERİ - Kayseri'de 54 yaşındaki işçi emeklisi Şerafettin Tezcan, bağındaki kümeste dünyanın farklı ülkelerine ait 7 ırktan yaklaşık 100 tavuk yetiştiriyor.

Şerafettin Tezcan, kendi imkanlarıyla oluşturduğu kümeste, çoğu nadir bulunan Amerika, Romanya, İngiltere, Hindistan, Birleşik Krallık, Şili ve Avustralya gibi ülkelere ait süs tavuklarını bir araya getirerek, neredeyse uluslararası bir kümes oluşturdu.

Tezcan'ın, Talas ilçesinde 6 yıl önce hobi amaçlı başladığı dünyanın farklı ülkelerine ait süs tavuklarını beslediği kümesi, renkli görüntüsüyle ilgi çekiyor.

Bağında bulunan kümeste ağırlıklı olarak Amerika'dan "Wyandotte", İngiltere'den "Sussex", Hindistan'dan "Gold Brahma, Coco Brahma" Romanya'dan "Light Brahma", Şili'den "mavi yumurtacı", Avustralya'dan "Crested" ve Birleşik Krallık'dan "Legbar" gibi farklı ırklara sahip süs tavuğu bulunduran Tezcan, tavuklarına adeta gözü gibi bakıyor.

Tezcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süs tavuğu yetiştiriciliğinin kendisi için vazgeçilmez olduğunu, tavuklarının heybet ve görüntüsüyle insanların dikkatini çektiğini söyledi.

Daha önce kümesinde 16 farklı ırk tavuk bulunduğunu anlatan Tezcan, şunları kaydetti:

"Ben her sene burada bazı ırkları sirkülasyon yapıyorum. Yani aynı standart ırkları kümesimde durdurmak istemiyorum. Daha önce kümesimde 16 çeşit ırk vardı. Şimdi 7 ırk var. Seneye bu sayı çoğalacak. Bunu gündeme göre belirliyorum. Mesela benim kümesimde sultan tavuğu, Habeş tavuğu ve ispenç vardı. Onun haricinde Dark Brahma vardı. Şimdi kümesimde Gold Brahma, Coco Brahma var. Light Brahma zaten kümesimin olmazsa olmazı. Brahma cinsinin insanlara ve çocuklara duygusal olarak çok güzel bir yaklaşımı var. İnsanlara ve çocuklara saldırmayan uysal hayvanlardır. Bu hayvanlar sadece görsel olarak insanların bağında, bahçesinde, villasında, iş yerinde besleyeceği hayvanlar. Burada özellikle Organize Sanayi Bölgesinde bazı vatandaşların kendine özel kümesleri var. Orada hobi olarak gözlerine hitap etsin diye besliyorlar."

Tavuklarını özenle beslediğini vurgulayan Tezcan, "Bunlara normal yem vermiyoruz. Özel yemleri var. Civcivleri özel yemle besliyoruz. Yemlerinin içerisine haşlanmış yumurta, bebek bisküvisi katıp besliyoruz. Anlayacağınız bu tavuklar el bebek gül bebek büyüyor." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Emekli IşçinUluslararası Süs TavuğuTutku
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