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Emekli bomba imha uzmanının hat tutkusu

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaşayan emekli bomba imha uzmanı Meşeoğlu, Allah'ın isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri kufiyle yazarak ortaya koyduğu eserlerini sergilemeyi hedefliyor

Emekli bomba imha uzmanının hat tutkusu

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaşayan emekli bomba imha uzmanı Meşeoğlu, Allah'ın isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri kufiyle yazarak ortaya koyduğu eserlerini sergilemeyi hedefliyor

25 Haziran 2015 Perşembe 11:07
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Emekli bomba imha uzmanının hat tutkusu

KASTAMONU - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaşayan emekli bomba imha uzmanı 65 yaşındaki Şaban Meşeoğlu, riskli ve stresli mesleğinin yorgunluğunu hat sanatıyla atıyor.

Ortaokul yıllarında bir mezar taşı ustasının yanında çalışmaya başlayan Meşeoğlu bir müddet orada taş oyma işi yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğünün sınavlarında başarılı olarak 1974'te teşkilata giren Meşeoğlu, 10 yıl bomba imha uzmanı olarak çalıştıktan sonra terfi etti. Meşeoğlu, 1993'te emekli olduktan sonra İhsangazi'ye yerleşti.

Kastamonu'daki Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi'nde gördüğü kufi (Arap yazısının düz ve köşeli çizgilerle yazılan eski bir biçimi) yazıyla yazılmış "Allah" levhasından etkilenerek tekrar oyma sanatına geri dönen Meşeoğlu, boş zamanlarını hat sanatıyla değerlendirerek çeşitli eserler üretiyor.

Şaban Meşeoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra hat sanatıyla uğraşmaya başladığını ve kufi yazı biçimiyle eserler verdiğini söyledi.

Kufi yazıya karşı büyük ilgisinin olduğunu ifade eden Meşeoğlu, şöyle konuştu:

"Bu sanatla uğraşmak dışarıdan görüldüğü gibi kolay değil. Hem emek istiyor hem de sabır ama beni dinlendiriyor. Adeta rehabilite oluyorum diyebilirim. Deneme yanılma yöntemiyle birçok eser ortaya çıktı. Bunlar arasında Allah'ın 99 ismi, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in ismi ve Kur'an-ı Kerim'den çeşitli ayetler yer alıyor. İnşallah, ileride bunları bir sergide vatandaşlarımızın beğenisine sunacağım."

Şaban Meşeoğlu, emekli olanların vakitlerini boş geçirmeyerek buna benzer işlerle uğraşmaları gerektiğini sözlerine ekledi.


AA

Son Güncelleme: 25.06.2015 11:12
Anahtar Kelimeler:
önce VatanHat
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