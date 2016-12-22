Hayatta Kal Derneği

nin de desteklediği Kanserle Hayatta Kal Projesi kapsamında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen etkinliğe katılan

Wilma Elles

, hastanenin kemoterapi ünitesinde tedavi gören

hasta

ları ziyaret etti.

Elles, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen mayısta 57 yaşındaki kanser hastası annesi Veronika Elles'i kaybettiğini belirterek, süreci iyi bilen bir hasta yakını olarak yaşadıklarını ve tecrübelerini hastalarla paylaştı.

Projeye ilişkin bilgi de veren Elles, "Kanser hastalarına anket uyguluyoruz. Kanser hastaları için her detay çok önemli. En önemlisi moral. Yediklerine içtiklerine de dikkat etmeleri gerekiyor. Bu tür ziyaretlerle kanser hastalarını bilinçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Muhittin Balta, hastane olarak insana hizmet eden her türlü projeye destek verdiklerini dile getirerek, "Burada tedavi gören hastalarımızı mutlu edebilmek, direnme ve yaşam mücadelesini arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Burada bir aile ortamı oluştu. Hastalarımızda duygusal anlarımız çok oluyor. Bu çerçevede bu anlamda destek verecek tüm projeleri alkışlıyoruz." diye konuştu.

AA