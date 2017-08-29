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'Elinin hamuru'yla patron oldu

Çocuğuna daha iyi pasta yapmayı öğrenmek için gittiği kurs sayesinde pastane açan Aysun Gençer, kendi yaptığı ürünlerle İstanbul'un her köşesinden gelen müşterilerini ağırlıyor.

'Elinin hamuru'yla patron oldu

Çocuğuna daha iyi pasta yapmayı öğrenmek için gittiği kurs sayesinde pastane açan Aysun Gençer, kendi yaptığı ürünlerle İstanbul'un her köşesinden gelen müşterilerini ağırlıyor.

29 Ağustos 2017 Salı 11:40
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'Elinin hamuru'yla patron oldu

Çocuklarına daha iyi pasta yapmak için gittiği kursu bitirdikten sonra iş yeri açan Aysun Gençer, tüm ürünlerini kendisinin yaptığı pastanede, İstanbul'un her köşesinden gelen müşterilerini ağırlıyor.

Evli ve 2 çocuk annesi 49 yaşındaki Gençer, boş zamanlarını değerlendirmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'na (İSMEK) yazıldı. İlk olarak resim kursuna giden Gençer'in hayatı, çocuklarına daha iyi doğum günü pastası yapmak için aldığı pastacılık eğitiminden sonra ummadığı şekilde değişti.

Eşinin de desteğiyle geçen yıl Kadıköy Acıbadem'de "Pasta Dükkanı"nı açan Gençer, hobi olarak başladığı işte, önce profesyonel pastacı, ardından da "elinin hamuruyla" yoğurduğu pastaları, İstanbul'un her köşesine ulaşan bir patron oldu.

"Hobi olarak başladım, hayatım değişti"

Gençer, yaptığı açıklamada, kursa başlarken böyle bir iş yeri sahibi olacağının aklının ucundan bile geçmediğini söyledi.

Kursları bitirdikten sonra KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi de aldığını aktaran Gençer, "Aslında her zaman çalışmak istiyorum ancak şartlar buna müsaade etmedi. Sonra İSMEK'le tanıştım ve hayatım değişti. Aslında ilk başta sadece resim kursuna gittim. Kursa da hobi olarak başladım. Sonra çocuklarıma da daha iyi doğum günü pastaları yaparım diye pastacılık kurslarına gittim. Baktım iyi gidiyor. Sonra eşimle oturup konuştuk. Zaten o, beni bu konuda teşvik ediyordu. Bana çok destek verdi. Sonra burayı açtık. Bir senedir de başarıyla bu işi yürütüyorum." diye konuştu. 

"Müşterilerle dost oluyoruz"

Aysun Gençer, tüm pastaları kendisinin yaptığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Tamamen doğal ve zararsız ürünler kullanıyorum. Evde yaptığımın aynısını yapıyorum. Aynı malzemeleri kullanıyorum. Kendim yemeyeceğim ya da çocuklarıma yedirmeyeceğim bir malzeme asla kullanmak istemiyorum. İnsanların buradan mutlu ayrılması çok hoşuma gidiyor. Tipik bir iş yeri değil burası. İstiyorum insanlar gelsin, otursun, dost olalım. Öyle de oluyor. Kimiyle arkadaş oldum. Güzel dostluklar kurduk. Avrupa yakası da dahil İstanbul'un her yerinden müşterilerim geliyor. Benzer iş yeri açmak isteyen bazı kişiler de fikir almak için geliyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
Aysun GençerİSMEKKosgeb
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