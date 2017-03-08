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'Elinin hamuru' boşandıktan sonra işi oldu

Adana'da, eşinden boşandıktan sonra aşçılık dahil çeşitli kurslara giden iki çocuk annesi Yılmaz'ın hayatı, hamur işleri sattığı seyyar tezgahtan kazandıklarını biriktirerek açtığı iş yeri sayesinde değişti.

'Elinin hamuru' boşandıktan sonra işi oldu

Adana'da, eşinden boşandıktan sonra aşçılık dahil çeşitli kurslara giden iki çocuk annesi Yılmaz'ın hayatı, hamur işleri sattığı seyyar tezgahtan kazandıklarını biriktirerek açtığı iş yeri sayesinde değişti.

08 Mart 2017 Çarşamba 11:55
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'Elinin hamuru' boşandıktan sonra işi oldu

Adana'da, genç yaşta evlendiği eşiyle 20 yıllık birlikteliğini sonlandıran Yasemin Yılmaz (39), iki çocuğunun velayetini üzerine aldıktan sonra çalışmak zorunda kaldı.

Daha önce hiçbir işte çalışmamasının sıkıntısını yaşayan çaresiz kadın, Seyhan Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezine başvurarak diksiyon, İngilizce, aşçılık, pastacılık gibi kurslara katılarak meslek öğrendi.

Önce bir yakını aracılığıyla bir kafeteryada bulaşıkçı olarak işe giren Yılmaz, biriktirdiği 250-300 lirayla bir tezgahta, yörede "sıkma' diye tabir edilen dürüm yapıp satmaya başladı.

"Psikolojik sorunlar yaşadım"

Ayrıldığı dönem 4 ay kendini eve kapattığını, büyük psikolojik sorunlar yaşadığını dile getiren Yılmaz, bu sorunlarını aşmak için iş aradığını, meslek sahibi olmadığı için kurslara katıldığını kaydetti.

Ev hanımı olduğu için tecrübesi bulunmadığına işaret eden Yılmaz, "Sertifika aldım, bu sefer de 'Tecrübesizsin' dediler, tecrübesiz olduğum için işe almadılar. '20 yıllık ev hanımıyım çok güzel ev yemekleri yaparım' dedim. Sürekli bir sorun çıktı, kısmet olmadı. Bir tanıdığım aracılığıyla bulaşıkçı olarak zor iş buldum. Biriktirdiğim 250-300 lirayla kendi tezgahımı açmam hayatımı değiştirdi." diye konuştu.

Seyyar tezgahında yaşadığı bazı sorunlar üzerine iş yeri açmaya karar verdiğini vurgulayan Yılmaz, "Küçücük bir sermayeyle bir anda hayatım değişti. Yani bir mucize oluyor sanki bir anda her şey değişiveriyor. Bütün her şeyimi yavaş yavaş kendi kazancımla taksitle ödemeye çalışıyorum. Verdiğim emeğin karşılığını alıyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, velayeti kendinde olmasına rağmen oğlunun köyde okula gitmek istediği için babasının yanında kaldığını aktararak, "Eşimden herhangi nafaka talebim olmadı. Kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Üniversiteye hazırlanan kızımla yaşamımı sürdürüyorum. Ben ilkokul mezunuyum, benim yaşadığım zorlukları kızımın yaşamaması için onun okumasını istiyorum. Bütün çabalarım onun için." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaElinin Hamuru
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