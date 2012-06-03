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Elektronik eşya alırken dikkat

Bilgisayar, televizyon, buzdolabı gibi eşyaları alırken yasaklanan zehirli maddeleri içerip içermediğine dikkat etmek gerekiyor.

Elektronik eşya alırken dikkat

Bilgisayar, televizyon, buzdolabı gibi eşyaları alırken yasaklanan zehirli maddeleri içerip içermediğine dikkat etmek gerekiyor.

03 Haziran 2012 Pazar 17:24
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Elektronik eşya alırken dikkat

ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kitapçıkta, elektrikli ve elektronik eşyalardaki yasaklanan zehirli maddelere yer veriliyor.
Buna göre, elektronik eşyalardaki yasaklı maddeler, kurşun, civa, kadmiyum, krom, polibromürlü bifeniller (PBB) ile polibromürlü difenil eterlerden (PBDE) oluşuyor. Elektrikli ve elektronik eşyalarda yasaklanan kurşun, çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkilerken, civa beyne, böbreklere ve üreme organlarına zarar veriyor.
Tüketicilerin, aldıkları elektrikli ve elektronik eşyalarda ''AEEE Yönetmeliğine Uygundur'' ifadesinin olup olmadığına mutlaka bakması gerekiyor.

AA

Son Güncelleme: 03.06.2012 09:25
Anahtar Kelimeler:
Elektronik EşyaBilgasayarBuzdolabıTelevizyon
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