Elektronik eşya alırken dikkat

ANKARA



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kitapçıkta, elektrikli ve elektronik eşyalardaki yasaklanan zehirli maddelere yer veriliyor.

Buna göre, elektronik eşyalardaki yasaklı maddeler, kurşun, civa, kadmiyum, krom, polibromürlü bifeniller (PBB) ile polibromürlü difenil eterlerden (PBDE) oluşuyor. Elektrikli ve elektronik eşyalarda yasaklanan kurşun, çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkilerken, civa beyne, böbreklere ve üreme organlarına zarar veriyor.

Tüketicilerin, aldıkları elektrikli ve elektronik eşyalarda ''AEEE Yönetmeliğine Uygundur'' ifadesinin olup olmadığına mutlaka bakması gerekiyor.