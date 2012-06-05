Elektriği kesilirse yaşam umudu tükenecek

ZONGULDAK - Zonguldak'ta, ADEM (Ani gelişen yaygın beyin sinir kılıfı iltihaplanması) rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi gören 39 yaşındaki Türkan Yıldız'ın yaşam destek ünitelerinin elektriği, bin 162 liralık elektrik borcu nedeniyle kesilme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bildirildi.

Türkan Yıldız, 3 yıl önce rahatsızlanması sonucu Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ADEM rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan Yıldız, hastalık nedeniyle konuşma ve yürüme yeteneğini kaybetmesinden sonra, hastaneden taburcu edildi.

Evinde yaşam destek üniteleri ile hayatta kalmaya çalışan Yıldız'ın bin 162 liralık elektrik borcunu ödeyememesi durumunda, elektriği kesileceği için hayatını kaybetme riskinin bulunduğu öğrenildi.

Eşi Ergün Yıldız (49), gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin yakalandığı hastalık nedeniyle yatağa bağımlı hale geldiğini belirterek, eşinin her işini kendisinin yaptığını söyledi.

Çalıştığı iş yerinden ayrılarak eşinin bakımını üstlendiğini ifade eden Ergün, şöyle konuştu:

''Eşim için bağlanan 600 liralık engelli maaşıyla geçimimizi sağlıyoruz. Parasızlık nedeniyle eşimin tedavisi yarım kaldı. Ev kirasını ödeyemediğim için ev sahibi evden çıkmamızı istiyor. Üstelik bin 38 lira telefon ve bin 162 lira elektrik borcumuz var. Eşimin bağlı olduğu yaşam destek üniteleri elektrikle çalışıyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Elektrik borcumuz nedeniyle icraya verildik. Elektrik borcunu ödeyemediğimiz zaman eşimi kaybetmek durumunda kalabilirim. Eşimi her an kaybetme durumuna gelebiliriz. Borcumuz için yetkililerden yardım bekliyoruz.''