EL HAMRA SARAYI’ndan GEÇTİM 

Granada'nın hemen yanı başındaki tepeye kurulmuş El Hamra. Emirlerin sarayı olarak 1232 yılında temeli atılmış ve yapımı iki yüz yıl sürmüş ve bir medeniyetin temsilcisi olmuş.

Endülüs medeniyetinden günümüze kadar ulaşabilmiş en muhteşem eser. Unesco tarafından dünya kültür mirası listesinde. Şehre yüzyıllardır tepeden bakan bir saray.



Sularında ayna tutan saray

El Hamra'nın ihtişamı, öncelikle bütün şehre hakim konumundan ve sonra da enfes bahçelerinden, gürül gürül akan su kaynaklarından geliyor. Adım attığınız her yerde sular akıyor. İnsanda büyük hayranlık bırakan eserler bütünü. Gerçekten mimaride zirveye ulaşmış bir yer.

Girift (birbirinin içine girerek çözülemeyecek biçimde karışmış olan, iç içe geçmiş, çapraşık) bir yapıya sahip olan El Hamra Sarayı, birbiriyle bağlantılı sayısız odalar ve salonlar, bu mekanların arasında yer alan avlular, ferahlatıcı yeşil alanlar, fıskiyeli havuzlar, akar çeşmeler ve bahçeler bulunuyor. Sarayda suya özel bir önem verilmiş. Suyun o kadar yukarılara taşınması ve havuzlara dağıtılması o dönem için önemli bir mühendislik çalışması gerektirmiş, gördükleriniz ve anlatılanlar inanılır gibi değil. Mümkünse akşamüzeri için alın biletinizi. Su ‘Araplar için hep cenneti çağrıştırmış.’ El Hamra Sarayı’nda da bu nedenle suya önem verilmiş. Bütün mekanlar belli bir ahenk içinde dizilmiş. Her yerde, mutlaka bir havuz, şıkırdayan bir su görüyorsunuz. Her havuzun altından ince bir suyolu akıyor hiç durmadan. Hayatın durmadığını, akıp gittiğini, tutamadığımızı haykırıyor yüzünüze…

Sarayla ilgili de şöyle bir hikâye anlatılıyor. “Sarayın en güzel avlusunun tam ortasında duran havuzun bir kenarında kral ziyaretçilerini ağırlarmış. Havuzun diğer kenarı ise haremmiş. O zamanlarda kadınlara direkt bakmak ayıp olduğu için ziyaretçiler harem kadınlarını çaktırmadan sudaki yansımalarından izlerlermiş. Bunu fark eden kral da havuzun bir kenarına bir çeşme koymuş, buradan akan su suyu dalgalandırır ve karşıyı yansıtmasını engellermiş.”

Granada içinde bir başka şehir



Granada ‘da bulunan İslam mimarisinin önemli eserlerinden birisi El Hamra’nın anlamı Arapça’da kırmızı demekmiş. Sarayın duvarları gün batımlarında turuncu-kırmızı karışımı bir renge dönerek, batan güneş ile uyum içerisinde bulunuyor. Güneş ışığı, suların akışı ve gölgelerin oyunu buluşturulmuş. İspanya’nın ruhu, güneyindeki Endülüs Bölgesinde, şehrin simgesi haline gelmiş bu yapıyı gezmek için, bir günün yetmesi mümkün değil.



Gerçekten adına yakışır bicimde kırmızı-turuncu tonları arasında gidip gelen muhteşem bir saray. Kuş seslerinin su seslerine karıştığı, rüzgarın hafif hafif dolaştığı, mis kokuların yayıldığı, Roma mimarisinin İslam mimarisiyle yoğrulduğu kemerler, görkemli saraylar ve sözcüklerle ifade edilemeyecek kadar güzel. Bahçeleri gezerken “cennet burası” olsa gerek diye düşünmeden edemiyor insan. Hala çok iyi bakılan bahçeleri var. Bahçelerden geçerken, dayanamadım elimi uzattım bir yeşilbiber İki dal fesleğen kopardım. 14.yy'da kurulan El Hamra'nın bahçesinde adeta klimalar var. Araplar bir devir daim sistemi kurarak, suyun karmaşık biz düzen içinde sürekli akmasını sağlamış. Gerçekten de sarayın bahçelerinde dolaşırken dört bir yandaki kanallarda şarıl şarıl sular akıyor, ellerinizi dokunmadan geçmeyin sulara. Dolambaçlı kanallar suyun daha çok dolaşmasını sağlıyor ve ortamın sıcaklığını düşürüyormuş. Şehirde 40 dereceleri bulan hava sıcaklığı El Hamra'nın bahçelerinde hep 28 derece civarında kalabiliyormuş.

Sarayın her odasında, her duvarında o kadar çok İslami motif var ki hepsini ayrı ayrı incelemek gerek. Çok etkileyici bir saray. Müthiş bir işçilik var, duvarlardaki seramiklerin rengi, zarafeti iç açıcı. Aslında tüm bu işçiliğin ve sabrın ötesinde orada bambaşka duygular hissediyorsunuz.Tavandaki rengârenk pencerelere baktığınızda şaşırıyorsunuz. Tavanda sanki minik minik şehirler kurulmuş. Müthiş bir kubbe, girişteki sütunların tekli çiftli sıra halinde düşünülmüş olması büyüleyici. Yeşil bahçelerin içinden geçerken, nilüfer çiçeklerinin kabardığı süs havuzlarını izlerken huzur buluyorsunuz. Ünlü Aslanlı Avlusu’nda ayları temsil eden on iki aslan, yuvarlak bir havuz yalağının etrafında gücü anlatıyor.