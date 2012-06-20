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Ekvador'dan sığınma talebinde bulundu

Assange, Ekvador'un İngiltere'nin başkenti Londra'daki büyükelçiliğine sığınarak siyasi iltica talebinde bulundu.

Ekvador'dan sığınma talebinde bulundu

Assange, Ekvador'un İngiltere'nin başkenti Londra'daki büyükelçiliğine sığınarak siyasi iltica talebinde bulundu.

20 Haziran 2012 Çarşamba 08:45
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Ekvador'dan sığınma talebinde bulundu

QUİTO

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'un İngiltere'nin başkenti Londra'daki büyükelçiliğine sığınarak siyasi iltica talebinde bulunduğu bildirildi. 
Ekvador Dışişleri Bakanı Ricardo Patino, hükümetin, bu talebi değerlendirdiğini söyledi. 
İki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iade edilmesine karar verilen Assange'nin hakkındaki davanın yeniden açılması talebi, geçen hafta İngiliz Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmişti. 
İngiltere'deki en üst mahkeme olan Anayasa Mahkemesi geçen ay, 2'ye karşı 5 oyla Assange'ın İsveç'e iade edilebileceği yönündeki Yüksek Mahkeme kararını onamıştı. 
İngiltere'de yaklaşık 1,5 yıldır ev hapsinde tutulan Assange'ın avukatları, ülkedeki yasal süreçte müvekkillerinin İsveç'e iadesinin, ''haksız ve yasa dışı'' olacağını, İsveç'e iade edilirse ''adil yargılanamayacağını ve ABD'ye gönderilebileceğini'' savunmuştu.

AA

Son Güncelleme: 20.06.2012 00:46
Anahtar Kelimeler:
Ekvador
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