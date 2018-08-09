Ekolojik oyuncak müzesi açılış için gün sayıyor

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ahşap oyuncaklardan oluşacak Türkiye'nin ilk ekolojik oyuncak müzesi çocuklarla buluşmak için gün sayıyor.

Tekkeköy Belediyesince kurulan, elde yapılan ahşap oyuncaklardan oluşacak, ziyaretçilerin oyun oynayıp atölyesinde oyuncak yapabileceği müzenin hazırlıklarında sona gelindi.

Eylül ayında açılması planlanan müzede, oyuncak ustası 63 yaşındaki Salih Tok'un, gürgen, çam ve kavak ağaçlarından yaptığı 300'ü aşkın oyuncak yer alacak.

Emekli olduktan sonra kurduğu atölyede 15 yıldır teknolojiden uzak yöntemle ekolojik oyuncak yapan Tok'un yaptıkları arasında topaçtan, Pinokyo'ya, Nasrettin Hoca'dan Karagöz ile Hacivat'a kadar pek çok ürün yer alıyor.

Tekkeköy Belediyesi tarafından Arkeolojik Vadisi'nde kurulan müzede sergilenecek oyuncaklar ziyaretçilerini günümüzden geçmişe bir yolculuğa çıkaracak.

Tok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürettiği oyuncaklarda hiçbir katkı maddesi kullanmadığını söyledi.

Müzeyi ziyaret edenlerin oyuncaklarla oynayabileceğini belirten Tok, "Çocuklar burada oyuncaklar ile oynayacak. Oyuncaklarımız ayrıca demonte, yani kendileri söküp takıp yapabiliyor. Çocuklar hayal ettikleri oyuncakları çizip, getirip burada birlikte de yapabilecekler." dedi.

Tok, müzenin atölyesinde çocuklarla birlikte oyuncak yapacaklarını anlattı.

"Bizim müze hem üreten hem yaşayan müze"

Tekkeköy Belediyesi Kültür Müdürü Şeref Aydın, "çocukların kahkahasının duyulmadığı kentler kent değildir" sloganı ile yola çıktıklarını ifade etti.

Türkiye'de oyuncak müzeleri bulunduğunu ancak ekolojik olanın ilk kez Tekkeköy'de açılacağını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Hem üretim atölyesi var hem de oyuncak müzesi. Çocuklar hem müzeyi gezip hem de oyun oynayacak. Türkiye'de ilk ekolojik oyuncak müzesi olacak. Türkiye'de 6-7 tane oyuncak müzesi var ama oyuncaklar daha çok yabancı, plastik ve teneke bazlı. Bizim müze hem üreten hem yaşayan müze. Buraya öğrenciler gelip müzeyi gezip, oyuncaklar ile oynayacak. Atölyede de monte edip, boyayacaklar. O anlamda da Türkiye'de ilk olacak bu müze."

Aydın, günümüzde üretilen oyuncaklarda sağlığa zararlı maddeler olabildiğine işaret ederek, çocukları doğal ürünlerle buluşturacaklarını kaydetti.

Hedeflerinin ekolojik oyun parkı yapmak olduğunu ifade eden Aydın, şöyle dedi:

"Hedefimiz ekolojik oyun parkı yapmak. Buradan yola çıkarak artık günümüz oyun kavramını değiştirmek istiyoruz. Bu da iddialı bir şey. Bunu model haline getirip Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Ekolojik oyuncak parkları her yaş grubu çocuğun hatta anne babasının da dahil olduğu bir parktan bahsediyoruz. Aktivite alanı, masal evi olacak. İki kuşak arası kültür gelişecek. Benim de bir torunum var. Bize ait bir şeyi oluşturmak istiyoruz. Bizim için değerli bir proje."