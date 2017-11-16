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Ekmeğini kemikten çıkarıyor

Niğde'de 3 yıldır kemik toplayarak geçimini sağlayan 45 yaşındaki Yılmaz Yavuz, atık kemiklerin yem fabrikalarında ekonomiye kazandırılmasına aracılık ediyor.

Ekmeğini kemikten çıkarıyor

Niğde'de 3 yıldır kemik toplayarak geçimini sağlayan 45 yaşındaki Yılmaz Yavuz, atık kemiklerin yem fabrikalarında ekonomiye kazandırılmasına aracılık ediyor.

16 Kasım 2017 Perşembe 12:35
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Ekmeğini kemikten çıkarıyor

Niğde'de 3 yıldır kemik toplayarak geçimini sağlayan 45 yaşındaki Yılmaz Yavuz, atık kemiklerin yem fabrikalarında ekonomiye kazandırılmasına aracılık ediyor.

Dört çocuk babası Yavuz, yaptığı açıklamada, kasapların kemikleri kendisine ücretsiz olarak verdiğini anlattı.

Daha önce hamallık yaptığını ve kemik toplama işini sevdiğini belirten Yavuz, yaklaşık üç yıldır kasapları gezerek topladığı kemikleri aracılara sattığını, onların da tavuk yemi üreten fabrikaya sattığını söyledi.

Yavuz, "Niğde'de bulunan bütün kasapları tek tek geziyorum. Bazen geciktiğim zaman kasaplar beni arıyorlar, ben de gidip kasap dükkanlarından kemikleri alarak kamyonetime yüklüyorum. Kasaplar kemikleri bana ücretsiz veriyor. Çünkü onlarda istiyor ki kemikler israf olmasın, geri dönüşüme kazandırılsın. Mesela hurdanın, plastiklerin geri dönüşümü var. Aynı şekilde kemiklerin de geri dönüşümü oluyor." dedi.

Günümüzde bir çok şeyin toprak altında telef olup gittiğini, kendisinin de bu düşünceden hareketle kemikleri geri dönüşüme kazandırdıklarını ve bu yoldan ekmek parasını kazandığını ifade eden Yavuz, bir ton kemiği bedelinin 250 lira olduğunu, bir ayda 15 ile 18 ton arasında kemik topladığını ve bu rakamın ramazan ayında arttığını dile getirdi.

Kemikleri toplayarak bir nevi temizlik yaptığını anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Ben bu işe başlamadan önce kemikler direk olarak çöpe atılıyordu. Sokaklardaki çöp bidonları dolup taşıyordu. Etrafını kedi köpek sarıyordu. Vatandaşlar da çöp bidonlarının bulunduğu sokaktan geçemiyordu. Çöp görevlileri gelip alana kadar etrafta istenmeyen bir görüntü oluşuyordu. Şimdi olmuyor. Yani bu bir temizlik. Kasap esnafı da bu durumdan oldukça memnun. Bana kemik veren vermeyen bütün kasaplara teşekkür ediyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
NiğdeAtık Kemik
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