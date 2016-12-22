BALIKESİR

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan iki arkadaş, 2004'te ek iş amacıyla başladıkları istiridye mantarı yetiştiriciliğinde yıllık 20 ton rekolteye ulaştı.

İlçede basketbol antrenörlüğü yapan 35 yaşındaki Ziya Türkmen ile bir iletişim firmasının bayiliğini yürüten Onur Öztürk, 60 bin lirası borç olmak üzere yaklaşık 100 bin liralık yatırımla iki yıl önce istiridye mantarı yetiştiriciliğine başladı.

Ek gelir amacıyla yaptıkları üretimde ilk sene bilgi yetersizliği nedeniyle istedikleri verimi alamayan genç girişimciler, çareyi internette buldu.

Yaptıkları araştırmalarla bu üründen nasıl verim alınacağını öğrenen girişimcilerden Ziya Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiçbir kimyasal madde kullanmadan ürettikleri istiridye mantarını, kırmızı etin üçte bir fiyatına sattıklarını söyledi.

Bu yıl 20 tonluk rekolteye ulaştıklarını dile getiren Türkmen, şöyle devam etti:

"Bu iş artık öncelikli işimiz haline geldi. Bölgede bu işi yapan tesis yok. İstiridye mantarı, kompostlarda yetişen bir ürün. Kompostların içinde de sadece ham pamuk ve mantar tohumları bulunuyor. Tamamen organik biçimde üretiyoruz. Biz onların yetişmesi için bu çadırların içinde gerekli iklimi sağlıyoruz. Çadırlarımızın biri 10 ton kompost alıyor. İki çadırımız var. Protein ve fosfatça zengin mantarımızdan gelirimiz ek kazancın üzerine çıktı."

AA