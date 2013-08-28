Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

"Ehil yılan yakalayıcısı" aranıyor

Bayramiç Belediyesi, belediye bünyesinde sözleşmeli görev yapacak "ehil yılan yakalayıcısı" istihdam edecek.

"Ehil yılan yakalayıcısı" aranıyor

Bayramiç Belediyesi, belediye bünyesinde sözleşmeli görev yapacak "ehil yılan yakalayıcısı" istihdam edecek.

28 Ağustos 2013 Çarşamba 16:04
1945 Okunma
ÇANAKKALE

Bayramiç ilçesi Belediye Başkanı İsmail Sakin Tunçer, belediye bünyesinde "ehil yılan yakalayıcısı" istihdam etmek istediklerini söyledi.

Tunçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup hayvanseverin, Camicedit Mahallesi'nde bir evin bodrum katına giren yılanı çıkardıktan sonra telef ettiği iddiasıyla zabıta memuru Ercan Şener hakkında Çanakkale Valiliğine şikayette bulunduğunu belirtti.

Daha sonra Bayramiç Kaymakamlığının, Şener'in yazılı ifadesine başvurduğunu dile getiren Tunçer, "Yaşadığımız gelişme üzerine belediye bünyesinde sözleşmeli görev yapacak, ehil yılan yakalayıcısı istihdam etme kararı aldık" dedi.

Tunçer, ilçede yaz aylarında ev ya da iş yerlerine yılan girmesi vakalarının sıkça yaşandığını anlattı.

Bu sorunun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Tunçer, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün böyle bir imkanı varsa konuyla ilgili kurs açabilirse bu kursu başarıyla tamamlayan ve elinde sertifikası bulunan kişiye iş vermeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı.

Şener ise çocukluğundan bu yana tarla ve bahçelerle iç içe yaşadığını bildirdi.

Bölgede bulunan her türlü yılanı bildiğini kaydeden Şener, "Yılanlardan korkmam. Evimize giren yılanları yakalayarak çıkarırdım. Bu nedenle vatandaşa yardımcı olmak istedim. Söz konusu evdeki yılanı yakalayıp çuval içinde götürdüğümüz bir araziye saldık. Olayı gören ev sahibi ve zabıta memuru arkadaşım, yaşananların hepsine şahittir" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 28.08.2013 16:05
Anahtar Kelimeler:
BelediyeEhil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ