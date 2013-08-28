ÇANAKKALE

Bayramiç ilçesi Belediye Başkanı İsmail Sakin Tunçer, belediye bünyesinde "ehil yılan yakalayıcısı" istihdam etmek istediklerini söyledi.

Tunçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup hayvanseverin, Camicedit Mahallesi'nde bir evin bodrum katına giren yılanı çıkardıktan sonra telef ettiği iddiasıyla zabıta memuru Ercan Şener hakkında Çanakkale Valiliğine şikayette bulunduğunu belirtti.

Daha sonra Bayramiç Kaymakamlığının, Şener'in yazılı ifadesine başvurduğunu dile getiren Tunçer, "Yaşadığımız gelişme üzerine belediye bünyesinde sözleşmeli görev yapacak, ehil yılan yakalayıcısı istihdam etme kararı aldık" dedi.

Tunçer, ilçede yaz aylarında ev ya da iş yerlerine yılan girmesi vakalarının sıkça yaşandığını anlattı.

Bu sorunun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Tunçer, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün böyle bir imkanı varsa konuyla ilgili kurs açabilirse bu kursu başarıyla tamamlayan ve elinde sertifikası bulunan kişiye iş vermeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı.

Şener ise çocukluğundan bu yana tarla ve bahçelerle iç içe yaşadığını bildirdi.

Bölgede bulunan her türlü yılanı bildiğini kaydeden Şener, "Yılanlardan korkmam. Evimize giren yılanları yakalayarak çıkarırdım. Bu nedenle vatandaşa yardımcı olmak istedim. Söz konusu evdeki yılanı yakalayıp çuval içinde götürdüğümüz bir araziye saldık. Olayı gören ev sahibi ve zabıta memuru arkadaşım, yaşananların hepsine şahittir" diye konuştu.