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Eğirdir Gölü'ne özel koruma

Eğirdir Gölü'nü koruma altına alacak olan Eğirdir Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirlenmesi çalışmasını tamamlandı

Eğirdir Gölü'ne özel koruma

Eğirdir Gölü'nü koruma altına alacak olan Eğirdir Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirlenmesi çalışmasını tamamlandı

18 Mayıs 2012 Cuma 14:52
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Eğirdir Gölü'ne özel koruma
ANKARA - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğirdir Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirlenmesi çalışması onaylandı. Çalışmaya göre, göldeki azami su seviyesi olarak belirlenen 919 metre kotu altında hiçbir faaliyete izin verilmeyecek. Göl içerisinde güvenlik, gezinti, su ürünleri çıkarılması ve balıkçılık faaliyetleri için kullanılacak akaryakıtla çalışan araçlara, her türlü atık su ve sintine sularını göle boşaltmaması şartıyla izin verilecek.

Sadece yer üstü değil yer altı da korunacak
Eğirdir çalışması ile Türkiye'de ilk kez jeolojik tabanlı mutlak koruma alanı belirlendi. İlk kez literatüre giren alan ile Eğirdir Gölü'nü tabandan besleyen yer altı suyu kaynaklarının hidrojeolojik beslenme bölgeleri de mutlak koruma alanı ilan edildi.
Böylece sadece göl suları değil, gölü besleyen yer altı suyu kaynakları da koruma altına alınacak.

Ekolojik köy kurulacak
Çalışma kapsamında ayrıca Türkiye'de ilk kez ekolojik köy kurulacak. Eğirdir Gölü Mutlak Koruma Alanı'nda bulunan Göktaş Mahallesi ve Gençali köyünde hayata geçirilecek ekolojik köy uygulaması ile doğayla tam uyum içinde; yörenin tarihi, kültürel, doğal yapısına uygun zanaat, sanat, eğitim, kültür ve spor gibi faaliyetlerin gerçekleştirileceği bir yerleşim hedefleniyor. Ekolojik köy doğal dokuyla uyumlu olduğu gibi ekonomik olarak sürdürülebilir iş ve istihdam olanakları da sunacak.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2012 06:53
Anahtar Kelimeler:
Eğirdir Gölü
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