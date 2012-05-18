Eğirdir Gölü'ne özel koruma

Sadece yer üstü değil yer altı da korunacak
Eğirdir çalışması ile Türkiye'de ilk kez jeolojik tabanlı mutlak koruma alanı belirlendi. İlk kez literatüre giren alan ile Eğirdir Gölü'nü tabandan besleyen yer altı suyu kaynaklarının hidrojeolojik beslenme bölgeleri de mutlak koruma alanı ilan edildi.
Böylece sadece göl suları değil, gölü besleyen yer altı suyu kaynakları da koruma altına alınacak.
Ekolojik köy kurulacak
Çalışma kapsamında ayrıca Türkiye'de ilk kez ekolojik köy kurulacak. Eğirdir Gölü Mutlak Koruma Alanı'nda bulunan Göktaş Mahallesi ve Gençali köyünde hayata geçirilecek ekolojik köy uygulaması ile doğayla tam uyum içinde; yörenin tarihi, kültürel, doğal yapısına uygun zanaat, sanat, eğitim, kültür ve spor gibi faaliyetlerin gerçekleştirileceği bir yerleşim hedefleniyor. Ekolojik köy doğal dokuyla uyumlu olduğu gibi ekonomik olarak sürdürülebilir iş ve istihdam olanakları da sunacak.
AA