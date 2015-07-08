Ege Bölgesi'nde sıcaklık artışı sürecek

İZMİR

Ege Bölgesi'nde sıcaklıklar bir hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

AA muhabirinin Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, son günlerdeki sıcaklık artışı devam edecek.

Temmuz sıcaklık ortalaması 33 derece olan İzmir'de, sıcaklıklar 34-36 derece hissedilecek.

Yaklaşık bir hafta boyunca hava sıcaklıkları, İzmir'de mevsim normallerinin 2 ila 4, Aydın ve Manisa'da ise 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

On gün süresince yağış beklenmezken, hava az bulutlu ve açık olacak.