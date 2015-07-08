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Ege Bölgesi'nde sıcaklık artışı sürecek

Sıcaklıklar bir hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Ege Bölgesi'nde sıcaklık artışı sürecek

Sıcaklıklar bir hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

08 Temmuz 2015 Çarşamba 15:27
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Ege Bölgesi'nde sıcaklık artışı sürecek
İZMİR

Ege Bölgesi'nde sıcaklıklar bir hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

AA muhabirinin Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, son günlerdeki sıcaklık artışı devam edecek.

Temmuz sıcaklık ortalaması 33 derece olan İzmir'de, sıcaklıklar 34-36 derece hissedilecek.

Yaklaşık bir hafta boyunca hava sıcaklıkları, İzmir'de mevsim normallerinin 2 ila 4, Aydın ve Manisa'da ise 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

On gün süresince yağış beklenmezken, hava az bulutlu ve açık olacak.

AA

Son Güncelleme: 08.07.2015 15:43
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Önce Vatan Gazetesi - Ege Bölgesinde Sıcaklık Artışı Sürecek
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