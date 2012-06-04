Edremit'te kız öğrenci yurdunda yangın

Edremit Kaymakamı Osman Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece 01.30 sıralarında özel bir kız öğrenci yurdunun çatısında meydana gelen yangının neden kaynaklandığının henüz belirlenemediğini söyledi.

Tunç, yurt yönetimi tarafından öğrencilerin kısa sürede tahliye edildiğini ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede yangına müdahale bulunması sonucu üzücü bir olay yaşanmadığını belirtti.

Öğrencilerin yangın esnasında dumandan etkilenmelerinin söz konusu olmadığını bildiren Tunç, kısa süreli panik yaşandığını kaydederek, şöyle konuştu:

''Çatı katı tamamen hasar gören bina, yaşam alanlarında herhangi bir etkinlenme olmamasına karşın tedbir amaçlı boşaltıldı. Orta öğrenim kurumlarında eğitim ve öğretim gören 62 kız öğrenci, ilçedeki diğer özel yurtlara yerleştirildi. Öğretim yılı sonuna kadar bu yurtlarda barındıracağız.''

Edremit'teki 5 katlı bir kız öğrenci yurdunun çatı katında dün gece çıkan yangın, paniğe yol açmıştı.

