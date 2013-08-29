Edremit Belediye Başkanı Kılıç tahliye edildi

BALIKESİR



Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, "ihalede usulsüzlük, zimmet ve irtikap" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılanan Edremit Belediye Başkanı Tuncay Kılıç, mahkemenin tahliye kararının ardından tutuklu bulunduğu Kepsut L Tipi Kapalı İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.



Burhaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, cumhuriyet savcısı tutuklu sanık Tuncay Kılıç ve 16 müşteki ile 25 tanığın dinlenilmesinin ardından esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, Kılıç'ın tahliyesini talep etti.



Bunun üzerine 11 sat süren duruşmaya yaklaşık 1 saat ara veren mahkeme heyeti, ardından tahliye kararını açıkladı.



Burhaniye Adalet Sarayı önünde bekleyen Kılıç'ın yakınları, belediye çalışanları 100'ün üzerinde araç konvoyuyla cezaevinin bulunduğu 135 kilometre uzaklıktaki Kepsut ilçesine gitti.



Kılıç, cezaevi önünde, yakınları, Balıkesir Belediye Başkanı İsmail Ok ve beraberindeki partililer ile vatandaşlar tarafından kurban kesilerek karşılandı. Kalabalık "En büyük başkan bizim başkan" sloganlarıyla 327 gündür tutuklu bulunan Kılıç'a sarılarak serbest kalışını kutladı.



Gazetecilere açıklama yapan Kılıç, Türk adaletine her zaman güvendiklerini ve adaletin yerini bulduğunu söyledi. Edremit ve Edremitliler için hapis yattığını da vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:



"Türk adaletinden Allah razı olsun. Türkiye'de hala hakimlerimiz var. Onlar çok önemli kararlar verdiler. Çok kısa zamanda adalet tecilli etti. Allah herkesten razı olsun. Bütün sevenlerimize selamlar söylüyorum. Artık Türkiye hukuk devleti olmak zorunda. Ben Edremit için hapisteyim. Edremit Belediye Bakanlığı'nı elimizden almak istediler. Orayı ele geçirmek isteyen muhaliflerimiz sandıkta yenemeyince bizi cezaevine atarak kurtulmak istediler. Ama Allah büyük."



Daha sonra Tuncay Kılıç, Balıkesir Belediye Başkanı İsmail Ok'un makam aracıyla konvoy eşliğinde Edremit'e gitmek üzere yola çıktı.





AA