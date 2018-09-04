Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93828
ALTIN
257.598
DOLAR
6.7001
STERLİN
8.5508
EURO
7.7489
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Deniz Tekin, Çözülmezliğiyle Başarılı
Deniz Tekin, Çözülmezliğiyle Başarılı
AB'den İdlib uyarısı
AB'den İdlib uyarısı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Çorap fabrikasında yangın
Çorap fabrikasında yangın

Ecrin bebek Gaziantep'te şifa buldu

Iğdır'da 7 aylık dünyaya gelen ve solunum yetmezliği çeken Ecrin bebek, Gaziantep'te yapılan tedaviyle hayata tutundu.

Ecrin bebek Gaziantep'te şifa buldu

Iğdır'da 7 aylık dünyaya gelen ve solunum yetmezliği çeken Ecrin bebek, Gaziantep'te yapılan tedaviyle hayata tutundu.

04 Eylül 2018 Salı 12:04
0 Okunma
Ecrin bebek Gaziantep'te şifa buldu

Iğdır'da 7 aylık dünyaya gelen ve solunum yetmezliği çeken Ecrin bebek, Gaziantep'te 3 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Özel bir hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gizem ve Çetin Sayar çiftinin 700 gram olarak dünyaya gelen bebekleri Ecrin'in tedavisi için Iğdır ve yakın illerdeki yeni doğan servislerinde yer bulunamadığı için ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi.

Ecrin bebek, ailesinin son olarak başvurduğu özel hastanede, Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ercan Sivaslı tarafından 3 ay boyunca tedavi edilerek, 2 kilo 400 gram ağırlığına ulaştı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Sivaslı, bebeğin erken doğumla kendilerine geldiğini anımsatarak, normal şartlarda böyle küçük bebeklerin 1 saatten daha uzun sürecek nakillerine sıcak bakmadıklarını belirtti.

Bu tür uzun süren nakillerde bebeklerin sağlıklarının olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Sivaslı, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığının yönlendirmesiyle bize gelen 700 gram ağırlığında olan Ecrin bebek yoğun bakım ünitemize yaklaşık 3 ay tedavi gördü. Normalde 37 haftanın altında doğan bebeklerin yaşama gücü çok düşük oluyor. Ama bu bebeğimiz çok şanslı. Solunum yetmezliği vardı. Bu nedenle solunum cihazına bağlı yaşadı. Uzun süre damardan beslendi. Gözü kör olabilirdi, beyin kanaması geçirebilirdi. Biz, hastanemizin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeğimizin nörolojik ve normal gelişimini sağlamak için üstün çaba sarf ettik. Şu an solunumu, kilo alması, hareketleri normal seyrediyor. 2 kilo 400 gram ağırlığına ulaştı. Ben ve ekibim onu sağlıklı görmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Ecrin bebeğin ailesinin Gaziantep'e gelemediğini dile getiren Sivaslı, onlara her gün bebeklerinin durumu ile ilgili bilgi verip, fotoğraf yolladıklarını sözlerine ekledi.

Anne Gizem Sayar, bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, doğumdan sonra ameliyat olduğu için Gaziantep'e gelemediğini belirtti.

Bebeğinden uzakta olmanın kendisini çok üzdüğünü vurgulayan Sayar, "Benim için çok zordu. Ancak, hastanenin yoğun bakım ekibi, bana her gün bebeğimle ilgili bilgi verip, onun fotoğrafını yollayarak bebeğimin yanındaymışım gibi hissettirdi. Şimdi bebeğimi kucağıma aldım, çok mutluyum. Bebeğimi sağlığına kavuşturan ve beni her an onun yanındaymışım gibi hissettiren doktor ve hastane çalışanlarına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ığdırEcrin BebekProf. Dr. Ercan Sivaslı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni öğrencilerini otogarda karşıladılar
Yeni öğrencilerini otogarda karşıladılar
KPSS birincisi Ağrılı Sinan Yıldırım ailesinin gururu oldu
KPSS birincisi Ağrılı Sinan Yıldırım ailesinin gururu oldu
Tel kırma sanatını dünyaya tanıtıyor
Tel kırma sanatını dünyaya tanıtıyor
Saime öğretmen beynine takılan pille hayata tutundu
Saime öğretmen beynine takılan pille hayata tutundu
Salça yapımının 'Hız'lı çifti
Salça yapımının 'Hız'lı çifti
Anıtkabir'in hediyelik eşyaları Yozgat'tan
Anıtkabir'in hediyelik eşyaları Yozgat'tan
Orman yangınlarıyla 30 yıldır mücadele ediyor
Orman yangınlarıyla 30 yıldır mücadele ediyor
Şahinkaya adrenalin tutkunlarını cezbediyor
Şahinkaya adrenalin tutkunlarını cezbediyor
BURSA GÖLYAZI’dayım
BURSA GÖLYAZI’dayım

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ