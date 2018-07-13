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Ebabil yavrusunu sütle besliyor

Elazığ'da, mahalle bakkalı Şerif Canpolat, kaldırımda bulduğu ve sütle beslediği yavruya gözü gibi bakıyor.

Ebabil yavrusunu sütle besliyor

Elazığ'da, mahalle bakkalı Şerif Canpolat, kaldırımda bulduğu ve sütle beslediği yavruya gözü gibi bakıyor.

13 Temmuz 2018 Cuma 16:23
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Ebabil yavrusunu sütle besliyor

Elazığ'da, mahalle bakkalı Şerif Canpolat, kaldırımda bulduğu ve sütle beslediği ebabil yavrusuna sabahları iş yerinde akşamları da evde bakıyor.

Yenimahalle'de bakkallık yapan Canpolat, yaklaşık bir hafta önce sabah saatlerinde işine giderken kaldırımın üzerinde bir kuş gördü. Kuşun uçamadığını fark eden Canpolat, yaralı olabileceğini düşünerek hayvan hastanesine götürmek üzere yanına aldı.

Canpolat, iş yerine götürdüğü ve türünü anlayamadığı kuşun araştırmaları neticesinde ebabil olduğunu anladı.

Henüz yavru olan, açlık ve susuzluktan bitkin düşen ebabili himaye etmeye karar veren Canpolat, sütle beslediği kuşa gözü gibi bakıyor.

Canpolat, yaptığı açıklamada, açlık ve susuzluktan bitkin düşen yavruya anne şefkatiyle baktığını söyledi.

"Yaralı olmadığını anlayınca kendim bakmaya verdim. Süt veriyorum, suyunu ve yemini veriyorum, bu şekilde beslemeye çalışıyorum." diyen Canpolat, yavruya sabahları iş yerinde akşamları da evde baktığını aktardı.

Canpolat, şöyle devam etti:

"Baktım, inceledim, internetten araştırdım, hakikaten ebabil kuşu olduğunu anladım. Ebabil kuşunun çok mübarek bir hayvan olduğunu biliyorum daha önceden okumuştum. Yemen Valisi Ebrehe ordusuyla Mekke'ye Kabe'yi yıkmak için giderken ebabil kuşları buna engel olmuş. Bu yüzden ebabil kuşu bizim için çok mübarek bir kuş. Ben de bu yavru kuşu çok sevdim, onu sütle besliyorum. İnşallah sağlığına kavuşturup doğaya salmayı düşünüyorum."

Esnaf Ahmet Dikmen ise mahalle bakkalının iş yerinde ebabil beslediğini duyduğunda büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

Daha önce hiç ebabil görmediğini ve merakını gidermek için alışveriş bahanesiyle bakkala gittiğini anlatan Dikmen, "Çok uysal ve güzel bir kuş." dedi.

Mahalle sakinlerinden Alper Ağın ise ilk defa yakından gördüğü ve dokunma imkanı bulduğu ebabile tüm mahallelinin ilgi gösterdiğini, zaman zaman alışveriş bahanesiyle Canpolat'ın bakkalına giderek yavruyu sevdiklerini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mahalle Bakkalı Şerif CanpolatEbabil YavrusuEbabil
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