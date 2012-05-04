e-posta ile öğrencilerine yardım topluyor

KASTAMONU – Kastamonu'da ilköğretim okulu öğretmeni Nesrin Dörtbölük özel firmalara gönderdiği e-postalarla öğrencilerine yardım topluyor.



Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Nesrin Dörtbölük, okuldaki öğrencilerin ihtiyaçlarını giderebilmek için özel firmalara attığı e-postalar sayesinde yardım toplamayı başardı.



Geçtiğimiz günlerde bir firmadan 403 parça giyim yardımı almayı başaran Dörtbölük'e, daha sonra e-posta ile yardım istediği bir ayakkabı firmasından da yardım ulaştı.



Gelen ayakkabılar okul yönetimi, firma yetkilisi ve Dörtbölük tarafından öğrencilere dağıtıldı.



Dörtbölük, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönderdiği e-posta ile öğrencilerine böyle bir yardım almaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, bu yöndeki çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.



Ayakkabı firması yetkilisi Murat Çamdalı da bu tür yardımlara önem verdiklerini ifade ederek, öğrencilere yardım etmekten mutlu olduklarını kaydetti.

