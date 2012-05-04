Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

e-posta ile öğrencilerine yardım topluyor

Kastamonu'da ilköğretim okulu öğretmeni Nesrin Dörtbölük özel firmalara gönderdiği e-postalarla öğrencilerine yardım topluyor

e-posta ile öğrencilerine yardım topluyor

Kastamonu'da ilköğretim okulu öğretmeni Nesrin Dörtbölük özel firmalara gönderdiği e-postalarla öğrencilerine yardım topluyor

04 Mayıs 2012 Cuma 19:13
1314 Okunma
e-posta ile öğrencilerine yardım topluyor

KASTAMONU – Kastamonu'da ilköğretim okulu öğretmeni Nesrin Dörtbölük özel firmalara gönderdiği e-postalarla öğrencilerine yardım topluyor.

Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Nesrin Dörtbölük, okuldaki öğrencilerin ihtiyaçlarını giderebilmek için özel firmalara attığı e-postalar sayesinde yardım toplamayı başardı.

Geçtiğimiz günlerde bir firmadan 403 parça giyim yardımı almayı başaran Dörtbölük'e, daha sonra e-posta ile yardım istediği bir ayakkabı firmasından da yardım ulaştı.

Gelen ayakkabılar okul yönetimi, firma yetkilisi ve Dörtbölük tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Dörtbölük, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönderdiği e-posta ile öğrencilerine böyle bir yardım almaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, bu yöndeki çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Ayakkabı firması yetkilisi Murat Çamdalı da bu tür yardımlara önem verdiklerini ifade ederek, öğrencilere yardım etmekten mutlu olduklarını kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 04.05.2012 11:14
Anahtar Kelimeler:
E-posta Ile öğrencilerine Yardım Topluyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ