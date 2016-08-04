Dürüst belediye işçisi vatanına da sahip çıktı

Çöpte bulduğu 2 bin 600 doları polise teslim ederek takdir toplayan Beyoğlu Belediyesi temizlik işçisi Murat Duran, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimini sırasında da Taksim Cumhuriyet Anıtı'nı darbeci askerlerden kurtarmaya çalışırken yaralandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 32 yaşındaki 3 çocuk babası Murat Duran'ı, Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Murat Duran'a "geçmiş olsun" dileklerini ileten ve sohbet eden Demircan, Beyoğlu Belediyesi bünyesinde Duran gibi kahraman işçilerle çalışmaktan duyduğu memnuniyeti ve gururu dile getirdi.

Demircan, şunları kaydetti:

"Murat kardeşimiz inanılmaz sağduyulu, temiz, dürüst, adaletli, vatanını, milletini, bayrağını seven, hakkı koruyan, namuslu bir kardeşimiz. Yine böyle bir gün para buldu. O parayı belediyeye getirdi ve sahibine teslim ettik. Emanete sahipliği çok fazla. Emanete hıyaneti olmayan düzgün bir kardeşimiz. O gün başka bir mevzu oldu. Mesele vatandı, vatanın namusuydu, şerefiydi. Murat Duran, orada üzerine düşeni bir vatandaş olarak yaptı. Bir kez daha gururumuz oldu. Biz Murat'a baktıkça şunu düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde böyle kahraman vatandaşlarımız oldukça sırtımız yere gelmez. Allah bu kardeşlerimizin varlığını arttırsın, sayılarını çoğaltsın."

"Vatanım için canımı feda ederim"

Murat Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa çıktığını anlatarak, "Darbe teşebbüsü esnasında evde televizyon izliyordum. Başkomutanımız Tayyip Erdoğan'ı televizyonda gördüm sonra Taksim Meydan'a çıktım. Cumhuriyet Anıtı önünde toplanan askerleri uzaklaştırmak istedim. Askerler bir yukarı bir aşağı ateş etti, sonra yaralandım. Şarapnel parçaları her iki ayağıma isabet etti. Yine olsa yine giderim vatanım için. Canımı feda ederim. Yere sıktığı zaman saçmalar geldi. İki ayağım da yaralandı." ifadelerini kullandı.

Duran, geçen aylarda Beyoğlu'nda temizlik yaparken, çöpte bulduğu 2 bin 600 doları polis ekiplerine teslim ederek, vatandaşlarca takdir toplamıştı.