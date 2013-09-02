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Dünyanın konuştuğu Özkan çiftinin ikinci kızları dünyaya geldi

Türkiye'de 4 yüz nakli ile dünyanın kadavradan ilk rahim ve Türkiye'nin ilk çift kol nakli ameliyatlarını gerçekleştiren Özkan çiftinin ikinci kızları dünyaya geldi.

Dünyanın konuştuğu Özkan çiftinin ikinci kızları dünyaya geldi

Türkiye'de 4 yüz nakli ile dünyanın kadavradan ilk rahim ve Türkiye'nin ilk çift kol nakli ameliyatlarını gerçekleştiren Özkan çiftinin ikinci kızları dünyaya geldi.

02 Eylül 2013 Pazartesi 15:10
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Dünyanın konuştuğu Özkan çiftinin ikinci kızları dünyaya geldi

ANTALYA  - Türkiye'de 4 yüz nakli ile dünyanın kadavradan ilk rahim ve Türkiye'nin ilk çift kol nakli ameliyatlarını gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer ve Doç. Dr. Özlenen Özkan çiftinin ikinci kızları dünyaya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan, cumartesi günü sabaha karşı Memorial Hastanesi'nde sezeryanla kız çocuğu dünyaya getirdi. ''Lidya Naz" ismi verilen ve 2 bin 800 gram ağırlığındaki bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Özlenen Özkan'ın bir gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildiği bildirildi. 

Öte yandan Prof. Dr. Ömer Özkan'ın Polonya'da düzenlenen kongreye katıldığı ve burada dünyaca ünlü plastik cerrahlara, Türkiye'de yaptığı nakilleri anlattığı ifade edildi. Özkan'ın bu nedenle doğuma yetişemediği kaydedildi. Ömer Özkan'ın bugün sabah saatlerinde Türkiye'ye geldiği ve bebeğini doğumdan bir gün sonra gördüğü vurgulandı.

Özkan çiftinin 2,5 yaşında Zeynep Lara isimli bir kız çocukları daha bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 02.09.2013 15:11
Anahtar Kelimeler:
Özkan
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