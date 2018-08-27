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'Dünyanın en büyük küpü'nü yapacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü öğretim görevlisi Ergün Arda, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde, 5,5 metre boyunda küp yapmak için çalışmalara başladı.

'Dünyanın en büyük küpü'nü yapacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü öğretim görevlisi Ergün Arda, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde, 5,5 metre boyunda küp yapmak için çalışmalara başladı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:45
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'Dünyanın en büyük küpü'nü yapacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü öğretim görevlisi Ergün Arda, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde, 5,5 metre yüksekliğinde küp yapmayı hedefliyor.

Kınık'ta 2012 yılında, 3 tona yakın çamur ve 2 ton civarında odun kullanarak 3,5 metre yüksekliğinde, 175 santimetre çapında ve 1,5 ton ağırlığında küp yapan Arda, 5,5 metrelik küple Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor.

Arda, yaptığı açıklamada, Mimar Sinan Üniversitesi'nde öğrenciyken çömlekçi köyü olarak bilinen Kınık'a geldiğini belirterek, "Ben henüz birinci sınıftaydım. Bu köyün gerçekten benim için büyük bir önemi var. İkinci köyüm olarak değerlendiriyorum burasını. Köye aşık oldum, buradaki insanları çok sevdim ve burada staj yapmaya geldim." dedi.

1990 yılından bu yana köyle sürekli irtibat halinde olduğunu dile getiren Arda, "Köy için bir şeyler yapmaya çalışıyorum yıllardır. 2012 yılında 9. Çömlekçilik Şenliği'nde 14 gün boyunca küpün imalatını yaptık. 3 ton çamur hazırladık, 3 günde pişirdik. Ufak tefek çatlaklarımız oldu, onlar tamir edildi. Gazeteciler bize o zaman bu küpün Türkiye'nin en büyük küpü olup olmadığını sordu. Gerçekten ben de bilmiyordum. Niyetimiz Türkiye'nin en büyük küpünü yapmak gibi bir iddialı yolculuğa çıkmak değildi." diye konuştu.

Çin'de 5 metre yüksekliğinde yekpare bir küp olduğunun bilindiğini kaydeden Arda, şöyle devam etti:

"5,5 metre yaparsak dünyanın en büyük küpünü yapmış oluruz. Böyle bir küpü yapmak aslında çok zor değil. Temel bazı belli başlı malzemelere ihtiyacımız var. Bu malzemeler de ekonomik değeri yüksek malzemeler değil. Demirden bir konstrüksiyon yapılacak, kapalı bir mekan oluşturulacak. Çalışırken küp ani ısı değişikliklerine bağlı kalmayacak. Burası 800 rakım, harika bir ortam var."

Arda, küp için çalışmalara başladıklarını vurgulayarak, "Şu anda neler gerekiyor, nasıl yaparız, üzerinde çalışıyoruz. Bölgede aslında her türlü imkan var, sadece bunları doğru kullanmak gerekiyor. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi çok isteriz. Bölgede muhtarlık, kaymakamlık, valilik destek olmaya hazır. El birliğiyle yaparız ve muvaffak oluruz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiSeramik BölümüErgün Arda
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