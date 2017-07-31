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Dünyanın dört bir yanından avladığı hayvanları müzede sergiliyor

Azerbaycanlı av meraklısı Babanlı, dünyanın dört bir yanından avladığı yabani hayvanların doldurulmuş halini Bakü'de sergiliyor.

Dünyanın dört bir yanından avladığı hayvanları müzede sergiliyor

Azerbaycanlı av meraklısı Babanlı, dünyanın dört bir yanından avladığı yabani hayvanların doldurulmuş halini Bakü'de sergiliyor.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:43
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Dünyanın dört bir yanından avladığı hayvanları müzede sergiliyor

Azerbaycanlı av meraklısı Faik Babanlı, dünyanın dört bir yanından avladığıyabani hayvanları doldurulmuş şekilde Bakü'de sergiliyor.

Doldurulmuş hayvanların sergilendiği mekan, kurgu ve düzeniyle adeta yabani hayvanların yaşam mücadelesi verdiği gerçek yabanıl ortamı andırıyor.

Farklı kompozisyonlarla kurgulanmış Kamçatka ayısı, leopar, aslan, antilop, gepart, zebra ve diğer hayvanlardan oluşan sergi görenlerde büyük merak uyandırıyor.

Babanlı, yaptığı açıklamada, çocukluktan beri yabani hayvan ve avcılığa merak duyduğunu, yaklaşık 15 yıldır da profesyonel avcılık yaptığını söyledi.

Avcılığın ve yabani hayvanların kendisi için tutku olduğunu belirten Babanlı, sergideki hayvanların tamamını kendisinin avladığını vurguladı.

Avcılığa müsaade edilen tüm ülkelerde bulunduğunu ve avlandığını dile getiren Babanlı, "Gittiğim ülkelerin sayısını unuttum.Dünyayı birkaç kez gezdim.En son Amazon ormanlarında avlandım.Buradan aldığım adrenalini hiçbir yerden almadım. Yasal avcılık yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Çok sayıda doldurulmuş hayvana sahip olduğunu ve onlardan sadece bazılarını sergilediğini aktaran Babanlı, Türkiye'de de dağ keçisi ve yabani domuz avına katıldığını anlattı.

En çok büyük kedi türünden hayvanları avlamayı sevdiğini ifade eden Babanlı, Afrika'da avladığı leopar, aslan ve kaplanların kendisi için daha değerli olduğunu belirtti.

Avcılıkla ilgili neredeyse tüm hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen Babanlı, "Dünyanın en büyük anakondasını bulmak ve avlamak istiyorum.Ormanların dış bölgelerinde 10 metrelik anakondalar bulunuyor fakat ben Amazon ormanlarının derinliklerinde saklanan daha büyük anakondalardan birini avlamayı arzu ediyorum." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Av meraklısıFaik BabanlıAv
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