Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Dünyada sıcaklık rekoru kırıldı

Dünya Meteoroloji Örgütü, 2016 yılının ilk 6 ayında dünya genelinde sıcaklık rekoru kırıldığını duyurdu.

Dünyada sıcaklık rekoru kırıldı

Dünya Meteoroloji Örgütü, 2016 yılının ilk 6 ayında dünya genelinde sıcaklık rekoru kırıldığını duyurdu.

21 Temmuz 2016 Perşembe 16:35
472 Okunma
Dünyada sıcaklık rekoru kırıldı

CENEVRE

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) Dünya İklim Araştırmaları Programı Direktörü David Carlson, 2016 yılının ilk 6 ayında dünya genelinde sıcaklık rekoru kırıldığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında açıklama yapan Carlson, "Kutup denizindeki buzullar erken ve hızlı eriyor, küresel sıcaklığı arttıran karbondioksit seviyesi en yüksek seviyesine ulaştı. 2016 yılının ilk 6 ayında küresel sıcaklık rekoru kırıldı." dedi.

Bu yılın haziran ayının, kurumun kayıt tutmaya başladığı 1880'den bu yana dünyadaki en sıcak haziran ayı olduğunu ifade eden Carlson, peş peşe son 14 ayda da dünyada yeryüzü ve okyanus yüzeyinde sıcaklık rekoru kırıldığını söyledi.

Carlson, 2016 yılının ilk 6 ayında ortalama sıcaklığın, 19. yüzyıl seviyelerinin 1,3 derece üstünde ölçüldüğünü bildirdi.

Sıcaklık düzeyindeki artışın en fazla kuzey yarım kürede hissedildiğini belirten Carlson, Kanada, Rusya, Grönland ve Alaska'da sıcaklık seviyesindeki artışın yüksek olduğunun altını çizdi.

AA

Son Güncelleme: 21.07.2016 16:35
Anahtar Kelimeler:
Sıcaklık Rekoruönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ