İngiltere merkezli The Donkey Sanctuary’a göre, 7 milyondan fazla eşeğin bulunduğu

Etiyopya

, bu sayıyla dünyada en fazla eşeğin yaşadığı ülkelerin başında geliyor.

Başkent Addis Ababa'da ticaretin kalbinin attığı yer olan Merkato bölgesinde her gün binlerce eşek, sahiplerine para kazandırmak veya onların yükünü hafifletmek için çalışıyor.

Sayıları neredeyse başkent nüfusunun iki katına ulaşan eşeklerin su içmesi ve otlamaları için bölgede özel alanlar bulunuyor. Otomobilden çok eşeğe sahip olan Etiyopya'da halk, eşeklerin önemini "Eşeksiz bir çiftçinin bizzat kendisi eşektir." deyişiyle ifade ediyor.

Ücretsiz sağlık hizmeti

Başkent Addis Ababa'nın 45 kilometre güneydoğusundaki Bishoftu kentindeki "Eşek Hastanesi" de 22 yıldır ücretsiz hizmet sunuyor.

Söz konusu hastanede acil durumlara müdahale için bir ambulans da bulunuyor.

Merkato'da eşekleriyle yük taşımacılığı yapan 23 yaşındaki Cemal İdris, hayvanlarının kendisi için önemini "Geçimimi idame ettirebilmek için bu 3 eşeğe bağlıyım. Yükünü taşıtacak birilerini bulduğumda para kazanmaya çalışıyorum." sözleriyle anlatıyor.

Çin gözünü eşeklere dikti

Öte yandan eşek popülasyonuyla dikkat çeken diğer bir ülke de Çin.

Bazı kaynaklara göre, Çin'de 1990'ların başında eşek sayısı 11 milyon civarındayken bu rakam her yıl yaklaşık 300 bin azalarak 6 milyona kadar geriledi.

Çinliler, popülasyonun azalması sebebiyle özel şirketler aracılığıyla Afrika ülkelerinden eşek eti ve derisi ithal etmeye başladı.

Çin'in bu ticaretine karşı eşekleri korumaya çalışan Burkina Faso ve Nijer gibi bazı Afrika ülkeleri de bir süre önce Çin'e eşek eti ve derisinin satışını yasakladı.

AA