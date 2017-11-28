Dünyaca Ünlü Sanatçılar, Kaseinov’un Jubile Konseri İçin Ankara’da Buluştu.

VHA/ANKARA (M. KEMAL SALLI

Festivalin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası salonunda gerçekleştirilen kapanış konseri dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği geceye, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycanın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Rusya’nın merhum Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un eşi Marina Karlova , Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ve diplomatik misyon şeflerinin yanı sıra, çok sayıda davetli katıldı.

"Dostlarım Zenginliğimdir" Festivali kapnış konserinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, Başkurdistan (RF), Tataristan (RF) ve Rusya Federasyonu’ndan birçok tanınmış sanatçı ve şef sahne aldı.

Gecenin sunuculuğunu üstlenen Büyükelçi Düsen Kaseinov, Karagandı Senfoni Orkestrası'nın yanı sıra konuk şefler ve sanatçılar eşliğinde gerçekleştirilen konserin açılışında: ‘’ 70. Yıl’ımı ‘Dostlarım Zenginliğimdir’ konserleri ile Türkiye’de kutlamak nasip oldu. Türkiye’de bulunduğum süre boyunca, Türk halkının ilgisini ve candan yakınlığını her zaman hissettim. Geçen yıllar süresince dostluklarıma yenilerini katmanın mutluluğunu birçok kez yaşadım. Bugün bir kez daha görüyorum ki geçtiğimiz yıllarda yollarımızın kesiştiği, hayatlarımızı dokunan her bir kişi, bizler için bir zenginlik kaynağı. İşte bu yüzden bu konserlere ‘’Dostlarım Zenginliğimdir’’ ismini verdim. Bu konserleri, siz TÜRKSOY dostlarına bir hediye olarak sunmaktan memnuniyet duyuyor, sizler içinde yeni dostluklar kurmanıza vesile olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

MERHUM BÜYÜKELÇİ KARLOV DA ANILDI

Festivalin Ankara konserine, geçtiğimiz yıl hain bir suikast sonucu hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un eşi Marina Karlova’da katıldı. Konser programında yer alan Petr Çaykovski’nin ‘’Uyuyan Güzel’’ Balesi merhum Büyükelçi Karlov’a ithaf edildi. Eserin icrası sonrasında dinleyicileri selamlayan Marina Karlova’yı sanatseverler uzun süre alkışladı.

Konserin sonunda Fransız besteci Claude François'in yazdığı, F. Sinatra’nın dünya çapında tanınmasına vesile olduğu ‘’My way-Benim Yolum’’ isimli eseri sahnede icra eden Büyükelçi Kaseinov, ‘’Dostlarım Zenginliğimdir Festivali’’’nin, önümüzdeki günlerde TÜRKSOY üyesi ülkelerde gerçekleştirilmeye devam edeceğini müjdeledi.