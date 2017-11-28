Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
103406
ALTIN
163.757
DOLAR
3.9316
STERLİN
5.2199
EURO
4.6756
Beşiktaş'tan tarihi fark
Beşiktaş'tan tarihi fark
Avrupa'da Türk derbisi
Avrupa'da Türk derbisi
8. Boğaziçi Zirvesi başladı
8. Boğaziçi Zirvesi başladı
Bomba Egolar Gün Yüzüne Çıkıyor
Bomba Egolar Gün Yüzüne Çıkıyor
Prens Harry nişanlandı
Prens Harry nişanlandı

Dünyaca Ünlü Sanatçılar, Kaseinov’un Jubile Konseri İçin Ankara’da Buluştu.

TÜRKSOY Genel Sekreteri, Büyükelçi Düsen Kaseinov’un 70. Yıl Jübilesi kapsamında ‘’Dostlarım Zenginliğimdir’’ ismiyle bir festival düzenlendi. Festival kapsamında İstanbul, Bolu ve Ankara’da gerçekleştirilen konserlere, dünyaca tanınmış sanatçılar katıldı.

Dünyaca Ünlü Sanatçılar, Kaseinov’un Jubile Konseri İçin Ankara’da Buluştu.

TÜRKSOY Genel Sekreteri, Büyükelçi Düsen Kaseinov’un 70. Yıl Jübilesi kapsamında ‘’Dostlarım Zenginliğimdir’’ ismiyle bir festival düzenlendi. Festival kapsamında İstanbul, Bolu ve Ankara’da gerçekleştirilen konserlere, dünyaca tanınmış sanatçılar katıldı.

28 Kasım 2017 Salı 17:30
0 Okunma
Dünyaca Ünlü Sanatçılar, Kaseinov’un Jubile Konseri İçin Ankara’da Buluştu.

VHA/ANKARA (M. KEMAL SALLI

Festivalin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası salonunda gerçekleştirilen kapanış konseri dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği geceye, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycanın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Rusya’nın merhum Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un eşi Marina Karlova , Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ve diplomatik misyon şeflerinin yanı sıra, çok sayıda davetli katıldı.

"Dostlarım Zenginliğimdir" Festivali kapnış konserinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, Başkurdistan (RF), Tataristan (RF) ve Rusya Federasyonu’ndan birçok tanınmış sanatçı ve şef sahne aldı. 

Gecenin sunuculuğunu üstlenen Büyükelçi Düsen Kaseinov, Karagandı Senfoni Orkestrası'nın yanı sıra konuk şefler ve sanatçılar eşliğinde gerçekleştirilen konserin açılışında: ‘’ 70. Yıl’ımı ‘Dostlarım Zenginliğimdir’ konserleri ile Türkiye’de kutlamak nasip oldu. Türkiye’de bulunduğum süre boyunca, Türk halkının ilgisini ve candan yakınlığını her zaman hissettim. Geçen yıllar süresince dostluklarıma yenilerini katmanın mutluluğunu birçok kez yaşadım. Bugün bir kez daha görüyorum ki geçtiğimiz yıllarda yollarımızın kesiştiği, hayatlarımızı dokunan her bir kişi, bizler için bir zenginlik kaynağı. İşte bu yüzden bu konserlere ‘’Dostlarım Zenginliğimdir’’ ismini verdim. Bu konserleri, siz TÜRKSOY dostlarına bir hediye olarak sunmaktan memnuniyet duyuyor, sizler içinde yeni dostluklar kurmanıza vesile olmasını temenni ediyorum’’ dedi. 

MERHUM BÜYÜKELÇİ KARLOV DA ANILDI  

Festivalin Ankara konserine, geçtiğimiz yıl hain bir suikast sonucu hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un eşi Marina Karlova’da katıldı. Konser programında yer alan Petr Çaykovski’nin ‘’Uyuyan Güzel’’ Balesi merhum Büyükelçi Karlov’a ithaf edildi. Eserin icrası sonrasında dinleyicileri selamlayan Marina Karlova’yı sanatseverler uzun süre alkışladı. 

Konserin sonunda Fransız besteci Claude François'in yazdığı, F. Sinatra’nın dünya çapında tanınmasına vesile olduğu ‘’My way-Benim Yolum’’ isimli  eseri sahnede icra eden Büyükelçi Kaseinov, ‘’Dostlarım Zenginliğimdir Festivali’’’nin, önümüzdeki günlerde TÜRKSOY üyesi ülkelerde gerçekleştirilmeye devam edeceğini müjdeledi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KaseinovCumhurbaşkanlığı Senfoni OrkestrasıAnkaraönce VatanM. Kemal Sallı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelli ressam hayaline yeni işitme cihazıyla kavuşacak
Engelli ressam hayaline yeni işitme cihazıyla kavuşacak
Google 130 bin öğrenciye burs verecek
Google 130 bin öğrenciye burs verecek
'Çatalburun' köpekleri saf ırk olma yolunda
'Çatalburun' köpekleri saf ırk olma yolunda
KARİYER GÜVENLİK ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLADI
KARİYER GÜVENLİK ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Kilis'in 'cennet çamuru' tescil yolunda
Kilis'in 'cennet çamuru' tescil yolunda
Karaman'da kaza anı güvenlik kamerasında
Karaman'da kaza anı güvenlik kamerasında
'Öğrenciler her zorluğun başarılabileceğini görüyor'
'Öğrenciler her zorluğun başarılabileceğini görüyor'
Konyaaltı Plajı'nda 'Akdeniz foku' heyecanı yaşandı
Konyaaltı Plajı'nda 'Akdeniz foku' heyecanı yaşandı
2018’de bizi neler bekliyor
2018’de bizi neler bekliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ