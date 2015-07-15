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Dünya turizminde yüzde 4'lük artış

Turizmde 2015 yılının ilk dört ayında dünya genelindeki ziyaretçi sayısı 332 milyon olarak gerçekleşti.

Dünya turizminde yüzde 4'lük artış

Turizmde 2015 yılının ilk dört ayında dünya genelindeki ziyaretçi sayısı 332 milyon olarak gerçekleşti.

15 Temmuz 2015 Çarşamba 11:31
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Dünya turizminde yüzde 4'lük artış
ANKARA -  Turizmde 2015 yılının ilk dört ayında dünya genelindeki ziyaretçi sayısı 332 milyon olarak gerçekleşti.

AA muhabirinin, BM Dünya Turizm Örgütü verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-nisan ayları arasında uluslararası yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 4'lük artış yaşandı.

Turizm sektörünün canlanmaya başladığı mayıs ayından sezonun kapanmaya başladığı ağustos sonuna kadar artışın devam edeceği tahmin ediliyor. Mayıs-ağustos döneminde yaklaşık 500 milyon yabancı ziyaretçinin seyahat etmesi bekleniyor.

Ocak-nisan ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3'lük artış sağlandı ve dünya genelinde yaklaşık 332 milyon kişi yurtdışını ziyaret etti. Geçen yıl bu rakam 318 milyondu. 2010'dan bu yana yabancı ziyaretçi sayısında ortalama her yıl yüzde 4,5 lik artış yaşanıyor.

Kıtalara göre turist artışı

Kıtalara göre dağılımda ise Amerika yabancı turist sayısındaki artışta yüzde 6 ile birinci olurken, Amerika'yı Avrupa, Asya, Pasifik ve Ortadoğu takip etti. Amerika kıtasında bölgeler bazında Güney Amerika ve Karayiplerde yüzde 8 artış yaşandı.

Batı Afrika'yı etkisi altına alan Ebola hastalığı nedeniyle Afrika bölgesinde düşüş gerçekleşti. Asya ve Pasifik bölgesinde de uluslararası ziyaretçi sayısı yüzde 4 oranında arttı.

Dünyanın en fazla ziyaret edilen bölgesi olan Avrupa'ya yabancı turist ziyaretinde yüzde 5 artış gerçekleşti. Bölgeler bazında ise geçen yıl Ukrayna'daki çatışmalar ve Rusya ekonomisindeki sıkıntılar nedeniyle turizm sektöründe daralma yaşanmasına rağmen bu yıl Orta ve Doğu Avrupa ziyaretlerinde yüzde 7 artış sağlandı.

Kıtanın Akdeniz'e komşu güney kesimlerinde artış yüzde 5, Kuzey Avrupa'da ise yüzde 4 oldu.

AA

Son Güncelleme: 15.07.2015 10:18
Anahtar Kelimeler:
önce VatanArtışDünya Turizmi
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