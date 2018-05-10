Dükkanını 'trafik sınıfı'na dönüştürdü

Azerbaycanlı Halid Musayev (47), sınıfa dönüştürdüğü dükkanında çocuklara ücretsiz trafik kuralları eğitimi veriyor.

Bakü'ye bağlı Surahanı ilinde yaşayan Musayev, hayatını otomobil kazalarının önlenmesine ve çocukların trafik kurallarını öğrenmesine adayan bir trafik gönüllüsü.

Musayev, 21 yıldır hiçbir karşılık beklemeden her gün sabahtan akşama kadar dükkanının yanındaki yaya geçitinde adeta bir trafik polisi gibi nöbet tutuyor ve yayaların geçişlerine yardımcı oluyor.

Trafik polisi üniformasına benzer kıyafetler giyen ve işaret çubuğu kullanarak araçları ve yayaları durduran Musayev'e, mahalleli tarafından "canlı trafik ışığı" lakabı takılmış. Çocuklar başta olmak üzerine tüm mahallenin sevgisini kazanan Musayev, okula giden öğrencilerin yolun karşısına güvenli şekilde geçmesini sağlıyor.

Zaman zaman Bakü'ye gelen turistlerin de ziyaret ettiği Musayev, haftasonları da boş durmuyor ve sınıfa dönüştürdüğü dükkanında mahalle çocuklarına trafik kuralları dersi veriyor.

Musayev, yaptığı açıklamada çocukları çok sevdiğini ve onları trafik kazalarından korumayı amaçladığını söyledi.

Her sabah 06.30'da iş başı yaptığını, 18.30'a kadar da çocukların okuldan dönmesini beklediğini belirten Musayev, şöyle konuştu:

"Burada 1997'de dükkan açmıştım. Bir gün baktım iki çocuk yolu geçemedikleri için ağlıyor. Onları karşıdan karşıya geçirdim. Sonra her gün çocuklara yardım etmeye karar verdim ve bu işle uğraşmaya başladım. Daha sonra dükkanımı sınıfa dönüştürdüm. Hafta sonları mahallenin çocuklarına ücretsiz eğitim veriyorum. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Çocukları çok seviyorum. Onların devamlı yardıma ihtiyacı var. Yağmur, kar, ayaz demeden onların yardımına koşacağım."

"Şoför, dikkat et, karşına kendi evladın da çıkabilir", "Yaya, dikkat et, karşına araba çıkabilir", "Kimse trafik kazasında ölmesin" yazılı broşürler bastırarak dağıtan Musayev, gelecekte çocuklara trafik kurallarının anlatılacağı bir park kurmak istiyor.