Düğünden demokrasi nöbetine

Denizli'de genç çift, dünya evine girdikleri gün Delikliçınar Meydanı'nda demokrasi nöbetine katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk demokrasisini hedef alan darbe girişimine tepki için sivil toplum kuruluşları öncülüğünde vatandaşlar, Delikliçınar Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutmaya devam ediyor.

Dünya evine gören Pamukkale Belediyesi personeli Yusuf Kenan Tatarca ve eşi Fatma Tatarca da düğünlerinin ardından Delikliçınar Meydanı'na gelerek demokrasi nöbetine katıldı. Pamukkale Belediyesinin standına gelen Tatarca çiftiyle yakından ilgilenen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

"Milli iradenin kesintiye uğramasına izin vermeyiz"

Damat Yusuf Kenan Tatarca, ülkede, demokrasinin ve milli iradenin darbeyle kesintiye uğramasına hiçbir zaman izin vermeyeceklerini belirterek, en mutlu oldukları günde alanlarda demokrasi nöbetinde bulunmayı tercih ettiklerini söyledi.

Gelin Fatma Tatarca ise mutluluklarını demokrasi şöleniyle perçinlediklerini vurgulayarak, "Allah ülkemizi her türlü sıkıntıdan, sorundan korusun." diye konuştu.

Gelin ve damada vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.