Düğün yemeği hastanelik etti

Maltepe'nin Zümrütevler Mahallesi Nurhan Sokak'taki bir derneğin düğün salonunda Cafer G'nin düğününe katılan davetliler, yedikleri tavuk ve pilavdan sonra kusma ve baş dönmesi gibi şikayetlerle Anadolu yakasındaki çeşitli hastanelere başvurdu.

Yaklaşık 300 kişi oldukları belirtilen hastalardan Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Semiha Şakir Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniği'nde müşahede altına alınan yaklaşık 75 çocuktan bir kısmına serum verildi.

Kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri tamamlanan bazı kişiler, daha sonra taburcu edildi.

