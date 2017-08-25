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Drone destekli kurban yakalama timi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için drone destekli özel tim kurdu.

Drone destekli kurban yakalama timi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için drone destekli özel tim kurdu.

25 Ağustos 2017 Cuma 14:04
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Drone destekli kurban yakalama timi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığınca sahiplerinin ellerinden kaçan kurbanları yakalamak için aralarında veterinerlerin de bulunduğu tim kuruldu. 

20 kişiden oluşan ekip, tatbikat yaptı. Ellerindeki kement ve uyuşturucu iğne atan tüfeklerle iki büyükbaş hayvanı yakalayarak etkisiz hale getiren tim, bayram süresince gelen ihbarları değerlendirecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, gazetecilere açıklamasında, timin kaçan kurbanlıkları zarar vermeden yakalamak için çalışacağını belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Büyükşehir BelediyesiKaçan KurbanlarDoğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı
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