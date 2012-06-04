Dr. Ersin Arslan'ın adı parkta da yaşatılacak

Gaziantep'te görevi başında bir hasta yakının saldırısı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ersin Arslan'ın adı, Şahinbey Belediyesi tarafından bir parka verildi.

Gaziantep Valisi Erdal Ata, Binevler Semti'ndeki parkın açılışında yaptığı konuşmada, parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, ''Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu, gösterdiği kadirşinaslık ve vefa örneğinden dolayı kutluyorum. Temennimiz bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması'' dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu da Dr. Ersin Arslan'ın görevi başında öldürülmesinin ''yürekleri dağladığını'' ifade etti.

Açılan parkla ilgili bilgi veren Tahmazoğlu, ''15 bin metre karelik alanda, 698 bin TL harcama yaparak bu parkımızı baştan aşağı yeniledik ve görevi başında şehit olan Dr. Ersin Arslan'ın adını verdik. Onun adını yaşatmak istedik. Bizim görevimiz vatanına, milletine hizmet edenlerin adını yaşatmak'' diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de ''İnşallah böyle acılar bir daha yaşanmaz'' dedi.

Dr. Ersin Arslan'ın babası Ramazan Arslan da oğlunun adının bir parka verilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Dr. Ersin Arslan Parkı'nın açılışı protokol üyelerince yapıldı.

Açılış törenine AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Halil Mazıcıoğlu ve Derya Bakbak ile Şahinbey Kaymakamı Uğur Turan, Şehitkamil Kaymakamı Mehmet Aydın, Emniyet Müdürü Süleyman Oğuz, İl Jandarma Komutanı Albay Birol Şimşek, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Metin Karakök, hastane başhekimleri, Dr. Ersin Arslan'ın annesi Hatice ve eşi Sibel Arslan ile vatandaşlar katıldı.

Gaziantep'te, görev yaptığı hastanede 18 Nisan 2012 tarihinde bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Dr. Ersin Arslan'ın adı daha önce de görev yaptığı hastaneye verilmişti.



