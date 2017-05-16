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Down sendromlulara yardım konseri

İş dünyasının başarılı isimlerinden oluşan C-Majör İş’ten Sesler Korosu, İstanbul Down Sendromu Derneği yararına eşsiz eserleri seslendirmek için sahne aldı. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen gecede İş dünyasının başarılı isimleri, Alişan, Özgün, Hatice ve sürpriz misafir sanatçılar sahne aldı

Down sendromlulara yardım konseri

İş dünyasının başarılı isimlerinden oluşan C-Majör İş’ten Sesler Korosu, İstanbul Down Sendromu Derneği yararına eşsiz eserleri seslendirmek için sahne aldı. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen gecede İş dünyasının başarılı isimleri, Alişan, Özgün, Hatice ve sürpriz misafir sanatçılar sahne aldı

16 Mayıs 2017 Salı 18:50
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Down sendromlulara yardım konseri

C-Majör Korosu, İstanbul Down Sendromu Derneği yararına  Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Saray'ında konser düzenledi.

Anlamlı gecenin sunumunu Yeliz Yeşilmen gerçekleştirdi. Muhteşem koronun süper repertuarına katılan ünlü, sevilen sanatçılar geceye renk kattılar.

Alişan, Ege, Özgün ve Bora Gencer gecede müzik ziyafeti çekti. Proje koordinatörü ve Koro Şefi Nergis Yıldırır ve Orkestra Şefi Muhammed Yıldırır müthiş performanslarıyla göz doldurdular, kalpleri fethettiler.

Katılımcılara plaket takdim edilen gecenin sonunda Down sendromlu bir kardeşimiz sahneye çıkıp çok güzel ve anlamlı bir teşekkür konuşması yaptı.

Şölen havasında geçen müzik ziyafeti ayakta alkışlarla sona erdi. C-Majör kurucusu Recai Çakır, yaptığı konuşmada sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye ve konserlere devam edeceklerini duyurdu.

Koroda renkli tanınan simalarda var, biz de tebrik ediyor ve Önce Vatan Gazetesi olarak tüm sosyal sorumluluk projelerini destekliyoruz.

C-majör, toplumsal farkındalık ve sosyal yardım amaçlı kurulmuştur. Üst düzey yöneticilerin, yoğun iş tempolarından arta kalan zamanlarını değerlendirmek amaçlı edindikleri hobilerini, desteğe ihtiyaç duyulan her türlü dernek, sivil toplum örgütüne fayda sağlamaya yönelik bir faaliyete evrilmesi çabasıdır. Bu vesile ile, her biri kendi alanında belli başarılara ulaşmış sağduyulu kişilerin, topluma örnek olması, sorunlara dikkat çekmesi ile daha güzel bir dünya hedeflenmektedir. Kendi popülerliklerini, kişisel gelişimlerini sağlarken, bir araya gelerek yarattıkları sinerji ile toplumsal dayanışma ile daha büyük sosyal fayda sağlanması düşlenmektedir.

Recai Çakır

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 16.05.2017 18:59
Anahtar Kelimeler:
C-majörKonserLütfi Kırdar Uluslararası Kongre Ve Sergi Sarayıİstanbul Down Sendromu DerneğiDown Sendrom
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