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Down Sendromlular ünlülerle selfi yaptı!

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

Down Sendromlular ünlülerle selfi yaptı!

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

08 Mart 2017 Çarşamba 16:27
7 Okunma
Down Sendromlular ünlülerle selfi yaptı!

İstanbul / Aziz Karataş

Ünlü isimler Down sendromlularla buluştu. Aralarında oyuncu Serpil Çakmaklı, yorumcu Aysun Kaya,  komedyen Yavuz Seçkin, oyuncu-yorumcu Nil Ünal, Şair-sunucu Mehmet Ercan, fotografçı Hakan Öcal, gazeteci Nurcan Sabur ve Tayyar Işıksaçan’ın da bulunduğu ünlü isimler, önceki gün  MEB Avcılar Kaymakamlığı Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu’nda eğitim gören engelliler destek için biraraya geldi.

Ünlü isimler, Özel Eğitim Merkezi Müdürü Recep Sözveren’in  başlattığı “En Özel Selfimde Olmalısın Benimle sosyal sorumluluk projesinde buluştu. Organizasyonunu Ayper Kaya’nın üstlendiği dayanışma gününde Down sendromlularla ünlülerin kaynaşması görülmeye değerdi. Yorumcu Aysun Kaya şarkılarıyla engellileri coştururken, ünlülerin taklidni yapan komedyen Yavuz Seçkin’in yaptığı epriler buluşmaya katılan herkesi kahkahalara boğdu. Serpil Çakmaklı ile Nil Ünal da engelli çocukların imza isteğini geri çevirmedi. Oldukça duygusal anların yaşandığı buluşmaya katılan ünlü isimler günün sonunda Down sendromlu çocuklarla selfi yaparak günü ölümsüzleştirdi. 

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Son Güncelleme: 08.03.2017 16:37
Anahtar Kelimeler:
ünlülerle SelfiDown Sendromlular
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