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'Dört parmağımı kaybetmem teferruattır'

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde mermi isabet etmesi sonucu dört ayak parmağını kaybeden başpolis Necmettin Oktay, "Dört parmağımı kaybetmeme teferruat gözüyle bakıyorum." dedi.

'Dört parmağımı kaybetmem teferruattır'

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde mermi isabet etmesi sonucu dört ayak parmağını kaybeden başpolis Necmettin Oktay, "Dört parmağımı kaybetmeme teferruat gözüyle bakıyorum." dedi.

29 Temmuz 2016 Cuma 11:36
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'Dört parmağımı kaybetmem teferruattır'

 Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü nizamiyesinde nöbet tutan ve mermi isabet etmesi sonucu dört ayak parmağını kaybeden başpolis Necmettin Oktay'ın tedavisi, Sivas'taki babaevinde devam ediyor.

Örtülüpınar Mahallesi'ndeki babaevinde ziyaretçilerini kabul eden 21 yıllık polis memuru Oktay, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde nöbette olduğunu söyledi.

Olayların aniden geliştiğini belirten Oktay, "Helikopter ile tank atışı arasında kaldık. İlk ateşte meslektaşlarım ve sivillerden yaralanan arkadaşlarımız oldu. Onlara müdahale ettim, araca bindirdim ve dönüşte ateş altında kalarak vuruldum." dedi.

Yol kapalı olduğu için ambulansın gelmesinin imkanı bulunmadığını anlatan Oktay, kendisi ile diğer yaralıların, emniyet ve sivillere ait araçlarla hastaneye ulaştırıldığını dile getirdi.

Vücuduna iki mermi isabet ettiğini, kan kaybının çok olması nedeniyle ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımdan şehitler vardı, Allah rahmet eylesin. Dışkapı Hastanesine kaldırıldım ve oradaki arkadaşlar hemen müdahale etti. Yoğun kan kaybım vardı. Sedyenin üzerine yatırıldığımı hatırlıyorum. Ameliyatım 5 saat sürdü. Böyle bir olayın olacağı hiç aklımdan geçmedi. Nizamiyede görevliydik, her şey normaldi, olaylar birden gelişti. Olayı öğrenir öğrenmez kendi açımızdan tedbir aldık."

"Her zaman göreve hazırız"

Vatan nöbetinin her şeyden kutsal olduğunu vurgulayan Oktay, "Her zaman göreve hazırım. Yeniden görev verilirse gözüm kapalı giderim. Bu bizim yüreğimizde olan şey. Bu şekilde de olsa her zaman göreve hazırız." diye konuştu.

"Demokrasi nöbeti" tutan vatandaşlara da teşekkür eden Oktay, "Dört parmağımı kaybetmeme teferruat gözüyle bakıyorum. Gerekirse hepsini veririm, bu konu başka bir şey. Parmaktı, koldu, ayaktı, bacaktı, candı, o durumda bunları düşünecek bir durum yok. Yapman gereken bir görev var. Kendin dahil hiç kimseyi düşünmüyorsun." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 29.07.2016 11:37
Anahtar Kelimeler:
Ankara Emniyet MüdürlüğüFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖDarbe GirişimiPolis
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