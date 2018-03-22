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Döne nine 75'inde okur yazar oldu

Konyalı 75 yaşındaki Döne Umutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamındaki kursa katılarak, büyük bir azimle okuma yazmayı öğrendi.

Döne nine 75'inde okur yazar oldu

Konyalı 75 yaşındaki Döne Umutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamındaki kursa katılarak, büyük bir azimle okuma yazmayı öğrendi.

22 Mart 2018 Perşembe 12:42
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Döne nine 75'inde okur yazar oldu

Konya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılan 75 yaşındaki Döne Umutlu, azmiyle okuma yazmayı öğrendi. 

Kesmez Ortaokulundaki okuma yazma kursuna giden 15 kadın kursiyer arasında yer alan, 6 çocuk ve 24 torun sahibi Döne nine, sabah torununun eğitim gördüğü sıralarda öğleden sonra da kendisi okuma ve yazma eğitimi alıyor.

Azmiyle okuma yazmayı öğrenen Döne nine, artık günlük hayatında okuma yazma bilmemesinden kaynaklanan zorluklarla karşılaşmıyor.

Döne Umutlu, imkansızlıklar nedeniyle okula 12 yaşında başladığını ancak 3 ayın ardından eğitimini yarım bıraktığını söyledi.

Okuma yazmayı öğrenemeden okuldan ayrılmak zorunda kalmanın büyük üzüntüsünü yaşadığını anlatan Umutlu, torunun okulunda kurs açıldığını duyduğunda çok sevindiğini ve hemen kayıt yaptırdığını ifade etti.

"Kullandığım ilaçların ismini okuyabileceğim"

Okuma yazmayı öğrenmenin hayatını kolaylaştıracağını belirten Döne nine, "Okula giderken çocuklar gibi heyecanlanıyoruz. Okuma yazma bilmediğimiz için zorluklar yaşıyorduk. Artık kullandığım ilaçların ismini okuyabileceğim. Bu kurs bizim için faydalı oldu ve bütün işlerimizde kolaylık sağladı." diye konuştu.

Kursiyerlerden 73 yaşındaki Fatmana Uygun da "Çok mutluyuz. Telefonda numaraları bulabileceğiz, ilaç isimlerini kimseye sormayacağız, otobüslere kendimiz bineceğiz. Geç de olsa bu mutluğu yaşayacağız." sözleriyle duygularını anlattı.

"İlkokula gider gibi heyecanlı ve istekliler"

Gönüllü öğretmenlerden Abdurrahman Gökçü de kursiyerlerin heyecanının kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

Döne ninenin 75 yaşında olmasına rağmen büyük bir azimle okuma yazma öğrendiğini vurgulayan Gökçü, "Kursumuza katılan Döne ninemiz ve diğer annelerimiz, anlattıklarımızı kısa sürede anlayıp uyguluyor. İlkokula gider gibi heyecanlı ve istekliler. Döne ninenin ilerleyen yaşına rağmen bu davranışı, mahallemizdeki herkese örnek oldu." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KonyaDöne NineRecep Tayyip ErdoğanEmine ErdoğanOkuma Yazma SeferberliğiDöne Umutlu
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