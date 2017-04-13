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'Doğunun vitrini olmak istiyoruz'

Van'ın Edremit Belediyesi, yıllardır atık suların döküldüğü bataklık alanları, hazırladığı projelerle turizme kazandırmayı hedefliyor.

'Doğunun vitrini olmak istiyoruz'

Van'ın Edremit Belediyesi, yıllardır atık suların döküldüğü bataklık alanları, hazırladığı projelerle turizme kazandırmayı hedefliyor.

13 Nisan 2017 Perşembe 12:42
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'Doğunun vitrini olmak istiyoruz'

Kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Edremit Belediyesi, yıllardır atık suların döküldüğü bataklık alanları, hazırlattığı projelerle turizme kazandırmayı hedefliyor.

Vatandaşların Van Gölü'nden daha fazla faydalanması için başlattığı "Sahil Kordonu" projesiyle halkın takdirini kazanan Edremit Belediyesi, şimdi de kanalizasyon atıklarının döküldüğü, kötü kokunun yayıldığı ve görüntü kirliliğinin yaşandığı alanları turizme kazandırmak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Edremit Sazlığı olarak bilinen bataklık alan, "Edremit Tabiat Parkı Projesi" ile hayat bulacak.

Proje çerçevesinde yürüyüş alanları, doğayla uyumlu ahşap yapılar, köprüler, ışıklandırmalar, bölgedeki ekosistemin anlatıldığı ofis, hediyelik eşyaların satıldığı mekanlar ve yörenin güzelliklerinin anlatılacağı sinema salonu inşa edilecek.

Engil Çayı'nın döküldüğü Dönemeç Sulak Alanı'nda "At Çiftliği ve Plaj" projesi hayata geçirilecek. 2017 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanan her iki projenin turizme önemli katkı sağlaması bekleniyor.

"1 milyon lira destek aldık"

KHK kapsamında Edremit Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Atıf Çiçekli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atıklar nedeniyle bataklık alanların insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Bataklık alanların insanların gölden faydalanmasına engel olduğunu, bu nedenle ıslah çalışması başlattıklarını anlatan Çiçekli, şöyle konuştu:

"Bölgede çok sayıda kuş ve bitki türü bulunuyor. Burayı hem canlı varlığı koruyacak hem de insanlarımıza hizmet edecek hale getireceğiz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileriyle yaptığımız çalışmalar neticesinde Edremit Tabiat Parkı'nı inşa etme kararı alındı. Projemiz üniversitemizde hazırlandı. Orman ve Su İşleri Bakanlığından 1 milyon lira destek aldık."

Göreve başladığı günden bu yana ilçenin kültür, sanat, spor ve gastronomi alanında ön plana çıkması için mücadele ettiğini anlatan Çiçekli, istihdam ve ticaretin gelişmesi için projeler ürettiklerini kaydetti.

"Hafızalarda yer edecek"

Çiçekli, ilçede daha önce "Sosyal Market" ve "Gıda Market"leri vatandaşın hizmetine sunduklarını, günde 2 bin kişiye yemek verilecek aş evini hayata geçirdiklerini anlattı.

Nur Tatar Spor Merkezini hayırseverlerin desteğiyle sporcu yetiştirme merkezi haline getireceklerini ifade eden Çiçekli, "Edremit yeşili, doğası ve tarihiyle insanların hafızasında yer edecek. Sadece Van'ın değil doğunun vitrini olmak istiyoruz. Çünkü mevcut durumumuz buna yeterlidir." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
KhkVanVan GölüIçişleri BakanlığıEdremit Belediyesi
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